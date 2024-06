Endless Love Anticipazioni 26 giugno 2024: Nihan ed Emir si mostrano complici davanti a Kemal...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 26 giugno 2024 su Canale 5 rivelano che, nel corso della cena organizzata da Fehime, Nihan fa vedere a Kemal che lei ed Emir ora vanno d'amore e d'accordo...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 giugno 2024, alle 14:10, Onder e Galip si stanno contendendo le attenzioni di Leyla. Intanto, Kemal vuole provare che dietro l'aggressione subita dall'amica ci sia Emir; purtroppo, però, è in un vicolo cielo. Fehime, invece, prosegue con i preparativi della cena in cui la sua famiglia e quella di Vildan celebreranno insieme la gravidanza di Zeynep. La donna decide d'invitare anche Leyla ed Asu. Quest'ultima informa Emir, il quale si presenta a sorpresa a casa di Huseyin e portando con sé Nihan. La tensione è palpabile, soprattutto quando Fehime dichiara di sperare che Kemal ed Asu si sposino presto. La pittrice, gelosa, prova maldestramente a dimostrare di volersi riavvicinare ad Emir...

Endless Love Anticipazioni: Onder e Galip si contendono Leyla...

Dopo che Leyla è stata aggredita da uno degli scagnozzi di Emir, Onder le ha prestato soccorso. L'uomo ha trovato la sua ex stesa sul letto priva di sensi: era appena stata accoltellata. Per fortuna, il suo tempestivo intervento è servito a salvarle la vita. Leyla è sopravvissuta, ma è ancora molto scossa. Onder, in pensiero per lei, cerca di starle vicino quanto più possibile, e lo stesso sta cercando di fare Galip. Infatti, entrambi interessati a Leyla, sembra si stiano contendendo le sue attenzioni...

Endless Love Anticipazioni: Vildan spiazza i consuoceri...

Dato che Vildan e Zeynep continuavano a provocarsi senza alcun ritegno, Ozan, non potendone più dei loro incessanti battibecchi, ha deciso d'intervenire. Il fratello gemello di Nihan ha preso le parti della consorte e poi ha chiesto alla madre di fare un gesto per riavvicinarsi a Zeynep. Allora, Vildan si è recata a casa dei consuoceri, Huseyin e Fehime, ed ha comunicato loro che stanno per diventare nonni, dato che la loro figlia è in dolce attesa, e li ha invitati a cena...

Nihan ed Emir complici, nelle Anticipazioni di Endless Love del 26 giugno 2024

Fehime si sta dando da fare per organizzare una cena con i fiocchi, dato che servirà per celebrare insieme alla famiglia Sezin la gravidanza di Zeynep. La donna, però, pensa d'invitare anche Leyla ed Asu. Quest'ultima, a sua volta, informa della serata Emir. L'imprenditore, allora, sceglie di prendervi parte insieme a Nihan, lasciando tutti i presenti di stucco. La tensione a tavola è palpabile, soprattutto quando Fehime dice che si augura che Kemal ed Asu presto convolino a nozze. La pittrice, ingelosita, prova - a dir poco maldestramente - a dimostrare di volersi riavvicinare ad Emir...

