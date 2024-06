La Promessa Anticipazioni 26 giugno 2024: Teresa smaschera Jimena?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata della Soap La Promessa, in onda su Canale5 il 26 giugno 2024. Nell’episodio Teresa scoprirà che alcuni indumenti intimi di Jimena sono macchiati di sangue. Spaventata, correrà a informare Mauro che - a sua volta - lo riferirà a Manuel lasciandolo senza parole.

Nella puntata de La Promessa in onda il 26 giugno 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Teresa scoprirà qualcosa di molto preoccupante su Jimena. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci dicono che la cameriera rivelerà a Mauro di aver trovato del sangue in alcuni indumenti della marchesa e di aver paura che possa esserle successo qualcosa. L’attendente lo riferirà a Manuel e questa rivelazione causerà nel marchese una grande preoccupazione. Intanto Fernando e Margarita informeranno i cognati di aver organizzato la festa di fidanzamento di Martina a La Promessa. Cruz e Don Alonso si infurieranno per non essere stati nemmeno consultati. Orengo chiederà a Candela di sposarlo ma lei prenderà tempo e chiederà a Simona dei consigli. Maria e Salvador partiranno per l’operazione agli occhi del ragazzo.

Anticipazioni La Promessa: Teresa scopre una verità inquietante su Jimena

Durante le sue faccende, Teresa verrà a scoprire qualcosa di molto inquietante. La ragazza troverà sporchi di sangue alcuni indumenti intimi di Jimena e si allarmerà. Sconvolta da quanto visto, correrà a informare Mauro che – a sua volta – lo riferirà a Manuel. Il marchese sbiancherà e spererà che non si tratti di nulla di grave. Non riuscirà però a togliersi dalla mente che sua moglie stia male e Jana – terrorizzata dopo che Jimena li ha messi in pericolo – si sentirà ancora più in colpa per quello che ha fatto, passando dei momenti romantici con il Lujàn.

La Promessa Anticipazioni: Cruz e Don Alonso furiosi contro Margarita e Fernando

Cruz non riesce a dimenticare la spiacevole giornata passata al Garden Party ed è furiosa con Margarita. Sua cognata ha messo in giro voci che hanno colpito la sua famiglia e ora la corte del Re pensa che loro siano degli arrampicatori sociali. L’ira della marchesa e di suo marito contro Don Fernando e sua moglie non si fermerà qui. I due scopriranno che i loro cognati hanno annunciato che la festa di fidanzamento di Martina e Antonio si terrà a La Promessa e saranno presi dall'ira per non essere nemmeno stati consultati. Intanto il maestro Orengo chiederà a Candela di sposarlo ma lei, sebbene inizialmente felice, gli chiederà del tempo e poi chiederà consiglio a Simona.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria e Salvador partono per l’operazione

Catalina è riuscita nel suo intento e ha fatto concedere a Maria un permesso per accompagnare Salvador a operarsi. I due ragazzi lasceranno insieme La Promessa, speranzosi di farvi ritorno con buone notizie e con il cameriere in fase di guarigione. L’intervento riuscirà alla perfezione e permetterà al ragazzo di tornare alla vita di un tempo, senza più essere spaventato di perdere per sempre la vista?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 al 29 giugno 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45, il sabato alle ore 15.00 e la domenica alle ore 14.50 su Canale 5.