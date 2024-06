My Home My Destiny 2 Anticipazioni 26 giugno 2024: Mehdi affronta a brutto muso Mujgan!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 26 giugno 2024 su Canale 5: Mehdi si scaglia contro Mujgan per difendere Zeynep!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 26 giugno 2024, alle 14:45, Mehdi e Zeynep stanno cercando di vivere serenamente in famiglia, ma Mujgan non riesce proprio ad accettare che il fratello abbia scelto di restare con la moglie e di mandare via Benal, che porta in grembo il loro bambino, per farla stare da sola in un appartamento. Durante un pranzo, Mehdi si arrabbia con la sorella. Mujgan, allora, decide che d'ora in poi penserà più a se stessa che alla famiglia...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep vuole Benal fuori dalla sua vita!

Non è un momento facile per Mehdi e Zeynep. Lui, resosi conto che lei è piuttosto scostante nell'ultimo periodo, si è presentato all'improvviso nel suo nuovo ufficio per cercare di chiarire e trovare un punto d'incontro. Allora, Zeynep gli ha fatto sapere che, come gli aveva già detto, era disposta ad accettare che presto Benel avrebbe dato alla luce il loro bambino, mentre non riusciva proprio a tollerare la sua presenza in casa.

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi manda via di casa Benal!

Mehdi, che non ha la minima intenzione di scontentare la moglie e rovinare il loro matrimonio, ha preso una drastica decisione: chiederà alla sua ex amante di trasferirsi altrove. Zeynep è felice di vedere che il marito l'abbia ascoltata e capita, ma c'è qualcuno che, di contro, non è per niente felice di ciò che Mehdi ha fatto. Mujgan è furibonda! La donna, infatti, si prepara a rimproverare duramente il fratello...

Mehdi contro Mujgan, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 26 giugno 2024

Mujgan non riesce a tollerare il pensiero che Mehdi abbia deciso di restare insieme alla consorte e di sbattere fuori di casa Benal, la persona che porta in grembo il loro figlio e che ora è costretta ad andare a vivere da sola in un appartamento in attesa della nascita del bebè. Così, nel corso di un pranzo di famiglia, la sorella fa presente il suo pensiero al meccanico e a Zeynep. Mehdi, allora, perde le staffe e le risponde a brutto muso, principalmente per prendere le difese dell'amata. Mujgan, risentita, capisce che è giunto il momento di cominciare a pensare più a se stessa...

