Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 giugno 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, alle 14.55 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.45 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 giugno 2024 - Steffy non mollerà la presa e darà una sonora lezione a Thomas. La Forrester e Finn ribadiranno al ragazzo di non aver alcuna intenzione di lasciargli campo libero con Douglas e di impedire, a ogni costo, che lui si illuda di poter fare quello che lui vuole. Per il figlio di Ridge sarà un vero e proprio tradimento. Tra lui e sua sorella scoppierà una vera e propria guerra! Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 24 giugno 2024 - Vildan e Zeynep continuano a provocarsi senza alcun ritegno. Ozan non ne può davvero più dei loro incessanti battibecchi, pertanto decide d'intervenire. Il fratello gemello di Nihan prende le parti della consorte e poi si rivolge direttamente alla mamma, chiedendole di fare un gesto per riavvicinarsi a Zeynep. Allora, Vildan si reca a casa dei consuoceri, Huseyin e Fehime. La bionda comunica a questi ultimi che stanno per diventare nonni, dato che la loro figlia è in dolce attesa, e li invita a cena. Come reagiranno i coniugi Soydere a questa incredibile notizia e a questo inatteso invito? Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 24 giugno 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 24 giugno 2024 - Mehdi, improvvisamente, fa irruzione nell'ufficio della consorte, ormai avvocato. L'uomo ha urgente bisogno di parlarle. Mehdi le fa presente che, da un po' di tempo a questa parte, la sente molto distante, e ciò, ovviamente, lo fa soffrire. In effetti, da quando la sua ex amante vive sotto il loro stesso tetto, le cose tra loro sono cambiate: la loro relazione amorosa ha subito uno scossone, Zeynep quasi gli sfugge. Quest'ultima allora ammette che, benché abbia accettato che presto lui diventerà padre, non ha alcuna intenzione di accettare la convivenza con Benal. Che cosa farà a questo punto Mehdi? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 giugno 2024 - Curro continuerà a fare pressioni su Ramona ma la donna non cambierà idea e proseguirà nel mantenere i suoi segreti. Il ragazzo se la prenderà con lei e Jana sarà costretta a intervenire per calmarlo. Teresa rivelerà a Pia che a dirle che il suo bambino era nel convento è stato Feliciano. La famiglia Lujàn parteciperà al Garden Party del Re ma verrà trattata con indifferenza. Cruz scoprirà che tutti considerano lei e i suoi parenti degli arrampicatori sociali e la voce è stata messa in giro da Margarita. Martina non sopporterà di essere al centro dell’attenzione e di essere sfoggiata come un oggetto perché fidanzata al ricco Antonio. Curro correrà in suo soccorso e i due, dopo un ballo, si dichiareranno amore reciproco. Lontano dall’evento mondano, Manuel si farà di nuovo avanti con Jana, organizzandole un ballo a sorpresa solo per loro. I due avranno un romantico riavvicinamento. Qui la trama completa de La Promessa.

