La Promessa Anticipazioni 24 giugno 2024: Martina, Curro, Jana e Manuel realizzano il loro sogno d’amore!

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 24 giugno 2024, Curro e Martina si dichiareranno amore reciproco mentre Manuel organizzerà un ballo privato per Jana e i due si riavvicineranno nonostante il bacio tra la cameriera e Abel. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 24 giugno 2024, alle ore 15.45, Curro continuerà a fare pressioni su Ramona ma la donna non cambierà idea e proseguirà nel mantenere i suoi segreti. Il ragazzo se la prenderà con lei e Jana sarà costretta a intervenire per calmarlo. Teresa rivelerà a Pia che a dirle che il suo bambino era nel convento è stato Feliciano. La famiglia Lujàn parteciperà al Garden Party del Re ma verrà trattata con indifferenza. Cruz scoprirà che tutti considerano lei e i suoi parenti degli arrampicatori sociali e la voce è stata messa in giro da Margarita. Martina non sopporterà di essere al centro dell’attenzione e di essere sfoggiata come un oggetto perché fidanzata al ricco Antonio. Curro correrà in suo soccorso e i due, dopo un ballo, si dichiareranno amore reciproco. Lontano dall’evento mondano, Manuel si farà di nuovo avanti con Jana, organizzandole un ballo a sorpresa solo per loro. I due avranno un romantico riavvicinamento.

Anticipazioni La Promessa: Teresa confessa a Pia una verità sconvolgente

Curro non si dà pace. Ramona non vuole raccontargli altro su sua madre e lui è furioso. Il giovane cercherà di ottenere altre informazioni da lei ma la donna continuerà a ribadire di non avere altre cose da dirgli. Il giovane conte perderà la pazienza e se la prenderà con lei. Jana sarà costretta a intervenire per impedire al fratello di perdere completamente il controllo. Intanto Teresa confesserà a Pia una verità molto inquietante. La cameriera dirà alla governante che è stato Feliciano a confidarle che suo figlio era nel convento di Villalquino. Pia si metterà sempre più in guardia, convinta che dietro al rapimento del suo bambino possa esserci persino Petra.

La Promessa Anticipazioni: Cruz sconvolta!

Cruz è riuscita a ottenere l’invito al Garden Party del Re e sarà felice di potervi partecipare. Purtroppo la serata non si svolgerà come da lei pensato. Si accorgerà che tutti, a corte, non solo ignorano la sua famiglia ma la considera formata da soli arrampicatori sociali. La marchesa andrà su tutte le furie, soprattutto perché capirà che questa voce è stata diffusa da sua cognata. Margarita, per vendicarsi di lei, ha cominciato a raccontare in giro che il fratello di suo marito non è un uomo meritevole della stima di Sua Maestà e dei suoi cortigiani.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Martina, Jana, Curro e Manuel realizzano il loro amore

Ora è ufficiale, Martina sposerà Antonio. La ragazza non riuscirà a sopportare di partecipare al Garden Party e di essere sfoggiata come un oggetto. Curro correrà in suo soccorso e l’aiuterà a riprendersi. I due si impegneranno in un discreto ballo dopo il quale si dichiareranno il loro amore reciproco. Prometteranno anche di tenere tutto questo segreto e di stare l’uno accanto all’altra sino a quando Martina non sarà una duchessa. Intanto Manuel, lontano da sguardi indiscreti, organizzerà un ballo privato per Jana. I ragazzi passeranno dei momenti romantici insieme e il loro amore sembrerà rifiorire nonostante il bacio tra la cameriera e Abel.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.