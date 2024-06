Beautiful, Anticipazioni Puntate del 24 giugno 2024: Steffy tira fuori le unghie. Ora Basta!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda il 24 giugno 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Steffy non si lascerà condizionare dalle minacce di Thomas e inviterà il fratello a lasciare la sua casa senza sbattere i piedi.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 24 giugno 2024, alle ore 13.50, Steffy non mollerà la presa e darà una sonora lezione a Thomas. Le Anticipazioni della Soap americana ci rivelano che la Forrester e Finn ribadiranno al ragazzo di non aver alcuna intenzione di lasciargli campo libero con Douglas e di impedire, a ogni costo, che lui si illuda di poter fare quello che lui vuole. Per il figlio di Ridge sarà un vero e proprio tradimento. Tra lui e sua sorella scoppierà una vera e propria guerra!

Anticipazioni Beautiful: Steffy determinata a proteggere Douglas

Steffy ha gelato Thomas rivelandogli di non avere alcuna intenzione di lasciargli campo libero con Douglas. Il Forrester si era illuso di aver vinto comunque la battaglia per la custodia di suo figlio ed era certo che sua sorella gli avesse permesso di vedere suo figlio quando e come voleva. Peccato però che Steffy abbia deluso completamente le sue aspettative e gli abbia riferito la sua intenzione di rispettare le direttive del giudice ma soprattutto di non voler tradire la fiducia di suo nipote, che ha scelto lei proprio per non stare né con suo padre né con sua madre, colpevoli di avergli reso la vita impossibile.

Beautiful Anticipazioni: Thomas furioso contro Steffy

Thomas non ha per nulla gradito la decisione di Steffy e, colmo di rabbia, ha persino minacciato la sorella di vendicarsi di lei e di suo marito. Ma né la Forrester né suo marito si sono lasciati condizionare dalle parole dello stilista e anzi, hanno continuato a sostenere la necessità che lui si tenga lontano dalla loro casa e rispetti le decisioni del giudice. Per la figlia di Ridge è importante proteggere suo nipote dalle azioni di suo fratello e sarà pronta a lottare con le unghie e con i denti per impedirgli di avvicinarsi alla sua casa senza invito.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope distrutta ma Steffy sta davvero proteggendo Douglas

Hope è inconsolabile. Perdere Douglas è stato un vero colpo per lei. La Logan ha chiesto anzi ha pregato Steffy di prendersi cura di suo figlio e in cuor suo ha sempre avuto paura che la Forrester facesse gli interessi di suo fratello, permettendogli di vedere Douglas quando e come lui desideri. Ma la bionda si sbagliava! La sua sorellastra non ha alcuna intenzione di dare a suo fratello questo potere e di concedergli una vittoria che non merita e che suo nipote non desidera. La ragazza sarà convinta ad assecondare i desideri del piccolo e di aiutarlo a far ragionare i suoi genitori, affinché smettano di darsi battaglia e di fargli vivere un vero e proprio incubo. Hope potrà stare tranquilla, stavolta Steffy sarà davvero imparziale!

