Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 maggio 2024

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 maggio 2024 - Bill vorrà assicurarsi che tutti gli sforzi che sta facendo per Sheila siano ripagati. Lo Spencer – dopo aver liquidato prima Steffy e poi Katie – si recherà in prigione per avere certezza che la Carter sia innamorata di lui e che voglia, una volta uscita da là, continuare la loro storia d’amore. La rossa sarà ben felice di ribadirgli il grande sentimento che prova per lui e non vedrà l’ora che le cose tra loro diventino serie. I due suggelleranno il patto di stare insieme per sempre e di impedire a chiunque di metter loro i bastoni tra le ruote, soprattutto a Steffy. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 9 maggio 2024 - Emir si è presentato a casa di Leyla soltanto per minacciarla. L'imprenditore fa sapere alla donna di aver scoperto che Vildan è sua sorella. Senza pietà, Emir passa all'attacco: se non vuole che la stampa venga informata di ciò, allora dovrà confessargli tutti i suoi segreti. Leyla, però, non ha la minima intenzione di lasciarsi intimidire da lui, tanto che lo caccia via in malo modo. Dopodiché, lei mette al corrente Kemal di quello che le è appena successo, e quest'ultimo le consiglia di parlare con Nihan prima che sia Emir a farlo. Tuttavia, è già troppo tardi. Il marito confida alla moglie e ad Ozan la verità... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 maggio 2024 - Jimena non riuscirà più a sopportare di essere pungolata da Cruz. La marchesina, dopo un nuovo confronto con il marito – che le domanderà come mai Jana sia stata spedita a casa dei Duchi De Los Infantes – darà a Maria il compito di consegnare una lettera alla madre. La Fernandez non potrà portare a termine il compito e dovendo incontrare la misteriosa persona che ha contattato la sua amica, affiderà la missiva a Salvador. Dovrà essere lui a consegnarla alla duchessa. Qui la trama completa de La Promessa.

