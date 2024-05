Beautiful, Anticipazioni Puntate del 9 maggio 2024: Bill e Sheila sempre più innamorati. Le cose si complicano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 9 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Bill vorrà la certezza che Sheila lo ami davvero e che sia pronta a una vita con lui. La Carter sarà ben felice di assicurargli che i suoi sentimenti sono sinceri.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 9 maggio 2024, alle ore 13.50, Bill vorrà assicurarsi che tutti gli sforzi che sta facendo per Sheila siano ripagati. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che nell’episodio, lo Spencer – dopo aver liquidato prima Steffy e poi Katie – si recherà in prigione per avere certezza che la Carter sia innamorata di lui e che voglia, una volta uscita da là, continuare la loro storia d’amore. La rossa sarà ben felice di ribadirgli il grande sentimento che prova per lui e non vedrà l’ora che le cose tra loro diventino serie. I due suggelleranno il patto di stare insieme per sempre e di impedire a chiunque di metter loro i bastoni tra le ruote, soprattutto a Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Bill vuole certezze

Sheila ha la vittoria in pugno ed è certa che presto lascerà la prigione e tornerà a casa da Bill. Lo Spencer sta facendo di tutto per lei e le ha promesso che presto ogni accusa su di lei cadrà come tessere del domino e sarà libera. Dollar Bill vorrà però assicurarsi che i suoi sforzi siano ricompensati e che, una volta che sarà riuscito ad aiutare la rossa, lei non fuggirà a gambe levate. Per questo, dopo aver liquidato Steffy e aver fatto la stessa cosa con Katie – passata anche lei a trovarlo – si recherà in prigione per chiedere alla sua amata se i suoi sentimenti siano sinceri e se conferma la sua decisione di stare insieme una volta risolta tutta la situazione. La criminale sarà pronta a dargli la sua risposta.

Beautiful Anticipazioni: Sheila rassicura Bill che lo ama

Bill è pronto a cominciare una vita insieme a Sheila. Lo Spencer è stato molto chiaro con Steffy e il ricatto che le ha imposto, è stato uno dei più subdoli mai partoriti dalla mente del magnate. Se la Forrester denuncerà Sheila, Taylor finirà in prigione per un errore commesso in passato e per cui la Hayes ha già abbondantemente patito. Ma Dollar Bill vuole di più. Vorrà infatti la certezza che Sheila sia sua e che, una volta uscita di prigione, staranno insieme. Sheila sarà felice di assicurare al suo innamorato di provare un grande amore per lui e di essere pronta a tutto pur di potergli stare accanto. Con questa sicurezza, il padre di Liam si sentirà pronto ad affrontare tutti gli ostacoli e a tradire la sua famiglia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Tutti in ansia per Bill

Steffy e Finn sono gli unici a conoscenza del piano di Bill ma chi conosce bene il magnate si è già reso conto che qualcosa non va. Wyatt e Liam hanno compreso che il loro padre è molto nervoso e irritabile e vorrebbero sapere cosa gli sia accaduto. Ma a capire che Dollar Bill non è più lo stesso è stata soprattutto Katie. La Logan si sentirà persino in colpa per lo stato d’animo dell’ex marito e penserà di essere la causa di tutto. Se non lo avesse rifiutato forse tutto questo non sarebbe successo. Ma la sorella di Brooke dovrà presto affrontare molto più di semplici sensi di colpa. Le cose si complicheranno ulteriormente e potrebbe essere la fine.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 maggio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.