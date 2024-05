La Promessa Anticipazioni 9 maggio 2024: Jimena dice basta, Cruz la deve smettere!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 9 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jimena dirà basta ai comportamenti di Cruz e deciderà di contattare sua madre.

Nella puntata de La Promessa in onda il 9 maggio 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Jimena non riuscirà più a sopportare di essere pungolata da Cruz. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina, dopo un nuovo confronto con il marito – che le domanderà come mai Jana sia stata spedita a casa dei Duchi De Los Infantes – darà a Maria il compito di consegnare una lettera alla madre. La Fernandez non potrà portare a termine il compito e dovendo incontrare la misteriosa persona che ha contattato la sua amica, affiderà la missiva a Salvador. Dovrà essere lui a consegnarla alla duchessa.

Anticipazioni La Promessa: Manuel vuole risposte

Cruz ha cacciato Jana non solo dalle stanze di Jimena ma anche dalla tenuta. La marchesa ha voluto allontanare la ragazza dalla sua casa e impedirle ulteriori intromissioni. Manuel non sarà però per nulla contento di questa soluzione e continuerà a tormentare Jimena di domande. Vorrà sapere da lei cosa sia successo e perché la madre sia arrivata a tanto, senza nemmeno informarlo. La moglie sarà molto chiara con lui. Non ha voluto lei che la cameriera se ne andasse e se fosse stato per la sua decisione, Jana sarebbe rimasta. Ma Jimena coverà anche altro rancore, diretto tutto verso sua suocera.

La Promessa Anticipazioni: Jimena scrive una lettera a sua madre

Jimena non ne potrà più delle ingerenze di Cruz. La ragazza non riuscirà più a tollerare che sua suocera metta becco sulle sue decisioni e che voglia fare di testa sua. Il culmine è stato raggiunto quando la marchesa ha preteso di chiamare un ebanista per creare una nuova culla, per il piccolo in arrivo. La De Los Infantes dirà chiaramente al marito di non poter più sopportare a lungo e di volerlo più vicino in questo periodo. Poi provvederà a scrivere una lettera per sua madre e chiederà a Maria di fargliela avere. La Fernandez non potrà però portare a termine questo compito.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria non può aiutare Jimena

Maria prenderà la lettera che le consegnerà Jimena ma non potrà consegnarla alla madre della ragazza. La cameriera avrà infatti il compito di sostituire Jana durante l’incontro con la persona sconosciuta, che si è messa in contatto con lei e che ha informazioni sul suo passato. La Fernandez pregherà Salvador di aiutarla e di recarsi lui, al suo posto a casa dei Duchi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 6 al 10 maggio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.