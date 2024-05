Endless Love Anticipazioni 9 maggio 2024: Leyla è in grossi guai...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 9 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Kemal fa arrestare i suoi aggressori, per Leyla si mette molto male...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 maggio 2024, alle 14:10, grazie all'aiuto di Zehir, Kemal riesce a tendere una trappola ai due uomini che lo hanno accoltellato e li fa arrestare. Intanto, Emir si presenta da Leyla per minacciarla: se non gli svelerà tutti i suoi segreti, allora racconterà alla stampa del suo legame di parentela con Vildan. La donna, però, non si lascia intimidire e lo manda via. Quando l'ingegnere viene a sapere che cosa è accaduto, consiglia a Leyla di parlare con Nihan prima che lo faccia il marito. Tuttavia, è già troppo tardi: Emir sta per dare una scioccante notizia sia alla moglie che ad Ozan...

Endless Love Anticipazioni: Kemal fa arrestare i suoi aggressori!

Kemal è determinato come non mai a rintracciare i suoi aggressori, coloro i quali, al termine del party per i dipendenti che si è tenuto a casa di Galip, lo hanno accoltellato. Il giovane ha chiesto ad una disegnatrice di strada di realizzare un identikit del malvivente che lo ha quasi ucciso. Adesso, anche grazie all'aiuto di Zehir, il Soydere riesce finalmente a rintracciare i delinquenti e a farli cadere in trappola. L'ingegnere riesce persino a farli arrestare.

Endless Love Anticipazioni: Emir minaccia Leyla...

Tufan ha scoperto qualcosa che sapeva sarebbe potuta tornare utile ad Emir. Il tirapiedi è entrato a conoscenza del fatto che Leyla fa di cognome Acemzade, e dato che si tratta dello stesso cognome di Vildan, ha cominciato a sospettare che le due potessero essere sorelle. Allora, Tufan è corso ad informare il suo capo, che, non appena ha appreso la notizia, ha iniziato a tramare nell'ombra...

Nihan sotto shock, nelle Anticipazioni di Endless Love del 9 maggio 2024

Emir si è presentato a casa di Leyla soltanto per minacciarla. L'imprenditore fa sapere alla donna di aver scoperto che Vildan è sua sorella. Senza pietà, Emir passa all'attacco: se non vuole che la stampa venga informata di ciò, allora dovrà confessargli tutti i suoi segreti. Leyla, però, non ha la minima intenzione di lasciarsi intimidire da lui, tanto che lo caccia via in malo modo. Dopodiché, lei mette al corrente Kemal di quello che le è appena successo, e quest'ultimo le consiglia di parlare con Nihan prima che sia Emir a farlo. Tuttavia, è già troppo tardi. Il marito confida alla moglie e ad Ozan la verità...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 6 all'11 maggio 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.