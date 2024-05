Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 maggio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 maggio 2024 - Sheila non riuscirà a trattenere il suo sadico entusiasmo all’idea di essere molto presto scagionata da ogni accusa. La Carter sarà più che mai convinta che Bill la tirerà fuori di prigione e che farà in modo di non farla più finire dietro alle sbarre. La rossa conterà le ore che la separano dalla libertà, con un grande ghigno di soddisfazione sul suo viso. E in effetti sembrerà proprio che le cose siano destinate ad andare così, visto che Steffy non riuscirà a convincere lo Spencer a cambiare idea e a tornare sui suoi passi. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 maggio 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 8 maggio 2024 - Onder è preoccupatissimo. L'uomo è stato messo al corrente da Nihan che il Soydere è entrato in possesso delle famigerate chiavette USB. Il Sezin senior, da quel momento, ha cominciato a tremare. Lui sa bene che la cosa migliore da fare con una persona come Emir sia tenere un basso profilo: non è il caso di farlo arrabbiare. Temendo il peggio, Onder ha suggerito alla figlia di disfarsi delle chiavette il prima possibile. Adesso, la Sezin sta andando a rimetterle al loro posto, ossia nella cassaforte di Galip, ma il marito la becca sul fatto... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 6 all'11 maggio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 maggio 2024 - Pia comincerà a voltare pagina dopo il terribile momento passato con Gregorio. La governante vorrà dimenticare i brutti momenti passati a causa di suo marito e tutti i domestici si stringeranno intorno a lei. A darle sostegno non ci sarà Petra, che invece le girerà le spalle ancora una volta e finirà persino a litigare con Maria per il suo comportamento ostile. Catalina, prima di partire per Cadice, vuole salutare Simona, la cuoca a cui da sempre è molto affezionata. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 6 al 10 maggio 2024.