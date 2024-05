Endless Love Anticipazioni 8 maggio 2024: Emir scopre il segreto di Leyla...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda l'8 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che Emir scopre che Leyla e Vildan sono sorelle!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 8 maggio 2024, alle 14:10, Salih si è ubriacato perché depresso: non riesce a superare la fine della sua relazione amorosa con Zeynep. Così, si lascia consolare da Kemal, al quale confida di non aver accettato che la sorella lo abbia lasciato. Intanto, Tufan scopre che il cognome di Leyla dovrebbe essere Acemzade; dunque, dovrebbe essere la sorella di Vildan. Il tirapiedi corre ad informare Emir. Nihan, invece, sta rimettendo le chiavette USB nella cassaforte di Galip, ma il marito la becca in flagrante...

Endless Love Anticipazioni: Salih è a pezzi...

Salih non sembra in grado di riprendersi dalla delusione amorosa. Il giovane era certo che un giorno non lontano si sarebbe sposato con la ragazza dei suoi sogni, Zeynep; quest'ultima, però, gli ha appena detto in faccia di non amarlo, e quindi di voler chiudere la loro relazione. Ora, depresso, Salih alza un po' troppo il gomito e si lascia andare con Kemal, confidandogli di non essere ancora riuscito a superare la fine della sua love story con Zeynep...

Endless Love Anticipazioni: Emir fa una scoperta interessante...

Onder è preoccupatissimo. L'uomo è stato messo al corrente da Nihan che il Soydere è entrato in possesso delle famigerate chiavette USB. Il Sezin senior, da quel momento, ha cominciato a tremare. Lui sa bene che la cosa migliore da fare con una persona come Emir sia tenere un basso profilo: non è il caso di farlo arrabbiare. Temendo il peggio, Onder ha suggerito alla figlia di disfarsi delle chiavette il prima possibile. Adesso, la Sezin sta andando a rimetterle al loro posto, ossia nella cassaforte di Galip, ma il marito la becca sul fatto...

Emir becca in flagrante Nihan, nelle Anticipazioni di Endless Love dell'8 maggio 2024

Onder è preoccupatissimo. L'uomo è stato messo al corrente da Nihan che il Soydere è entrato in possesso delle famigerate chiavette USB. Il Sezin senior, da quel momento, ha cominciato a tremare. Lui sa bene che la cosa migliore da fare con una persona come Emir sia tenere un basso profilo: non è il caso di farlo arrabbiare. Temendo il peggio, Onder ha suggerito alla figlia di disfarsi delle chiavette il prima possibile. Adesso, la Sezin sta andando a rimetterle al loro posto, ossia nella cassaforte di Galip, ma il marito la becca sul fatto...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 6 all'11 maggio 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.