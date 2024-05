La Promessa Anticipazioni 8 maggio 2024: Pia pronta a ricominciare ma Petra non ci sta!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'8 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che tutti i domestici si stringeranno intorno a Pia, pronta a voltare pagina.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 l’8 maggio 2024, alle ore 16.40, Pia comincerà a voltare pagina dopo il terribile momento passato con Gregorio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la governante vorrà dimenticare i brutti momenti passati a causa di suo marito e tutti i domestici si stringeranno intorno a lei. A darle sostegno non ci sarà Petra, che invece le girerà le spalle ancora una volta e finirà persino a litigare con Maria per il suo comportamento ostile. Catalina, prima di partire per Cadice, vuole salutare Simona, la cuoca a cui da sempre è molto affezionata.

La Promessa Anticipazioni: Pia è finalmente libera

Pia ha scoperto che ad avvelenarla per diversi mesi è stato Gregorio. Suo marito ha sempre voluto tenerla sotto il suo controllo e ha persino tentato di farla abortire. Dopo l’arresto del suo consorte, la governante ha deciso di voltare pagina e di ricominciare. Non sarà però facile scrollarsi di dosso la paura e la tensione accumulata in tutti questi mesi ma capirà di doversi dedicare a suo figlio, che presto nascerà. Pia potrà contare sull’aiuto di tutti i suoi amici, che non l’abbandoneranno mai.

Anticipazioni La Promessa: Petra non molla la presa!

Don Romulo ha fatto arrestare Don Gregorio e ha liberato Pia da suo marito. La governante ora potrà tirare un sospiro di sollievo e non dovrà più guardarsi le spalle dalla pazzia e dal controllo del suo consorte. Tutti i domestici si stringeranno intorno a lei, per aiutarla a ricominciare e a dedicarsi al suo bambino in arrivo. Ci saranno tutti tranne Petra, che rinnoverà la promessa di sbarazzarsi di lei e di prendere il suo posto. La cameriera di Cruz sarà talmente furiosa e fastidiosa, da avere una litigata con Maria, che non riuscirà più a sopportarla.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina pronta a partire

Dopo quanto successo con Don Lorenzo, Catalina dovrà trovare altri modi per aiutare la sua famiglia e sostenere l’economia de La Promessa a risalire. L’obiettivo della marchesina e di Don Alonso sarà quello di trovare il denaro sufficiente a saldare il debito con il Capitano e liberarsi della sua ingerenza. La ragazza dovrà quindi partire per Cadice, per occuparsi di alcuni affari. Prima di lasciare la tenuta, scenderà nelle cucine per salutare Simona, a cui è da sempre affezionata e che non vuole lasciare senza averle detto quanto le vuole bene.

