Beautiful, Anticipazioni Puntate dell'8 maggio 2024: Sheila ha la vittoria in pugno!

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda l'8 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Sheila conterà le ore che la separano dalla libertà. La Carter è certa che Bill farà cadere ogni accusa su di lei!

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 l’8 maggio 2024, alle ore 13.50, Sheila non riuscirà a trattenere il suo sadico entusiasmo all’idea di essere molto presto scagionata da ogni accusa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter sarà più che mai convinta che Bill la tirerà fuori di prigione e che farà in modo di non farla più finire dietro alle sbarre. La rossa conterà le ore che la separano dalla libertà, con un grande ghigno di soddisfazione sul suo viso. E in effetti sembrerà proprio che le cose siano destinate ad andare così, visto che Steffy non riuscirà a convincere lo Spencer a cambiare idea e a tornare sui suoi passi.

Anticipazioni Beautiful: Sheila pronta a uscire di prigione

Sheila ha accettato di seguire il piano di Bill, convinta che lo Spencer riuscirà a farla uscire di prigione molto presto e addirittura a far cadere ogni accusa su di lei. Lo Spencer è stato molto chiaro con la sua amata e le ha rivelato di avere in mente uno stratagemma che risolverà tutti i loro problemi ma che soprattutto la porterà a non aver più paura di aggirarsi per Los Angeles. La Carter attenderà con trepidazione il momento, molto vicino, in cui potrà gustarsi la libertà e potra seminare panico in giro, senza essere più fermata.

Beautiful Anticipazioni: Steffy non ha più scampo

Sheila sa che quando Bill Spencer si mette in mente una cosa, la porta a termine. Per questo non avrà dubbi che il magnate la tirerà fuori dalla prigione molto presto e che manchino solo poche ora alla sua libertà. Del resto il ricatto che il padre di Liam sta usando non ha lasciato scelta a Steffy. La Forrester tenterà ancora di convincere l’ex suocero a tornare suoi suoi passi ma non riuscirà a scalfire il muro che Dollar Bill ha costruito intorno a sé e alla sua nuova, inaspettata, compagna di vita. Insomma le cose per i Forrester si complicheranno moltissimo e sembrerà non esserci via d’uscita.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy sacrificherà Taylor?

Steffy non ha alternative e dovrà rinunciare a testimoniare contro Sheila, nell’imminente processo contro di lei. La Forrester aspettava questo momento da anni ma purtroppo per lei e per la sua famiglia, il ricatto di Bill non le ha lasciato alcuna scelta. La ragazza ne parlerà ancora con suo marito ma sarà chiaro che non potrà sacrificare Taylor, che ha patito troppo in questi anni a causa della Carter e che ha commesso un solo errore, dato dalla disperazione del momento. Insomma la bella figlia di Ridge non sarà disposta a far finire la sua mamma in prigione solo per aver cercato di vendicare un torto che pensava avesse subito la sua amata bambina. Ma Steffy sarà anche consapevole che una simile decisione le impedirà di liberarsi dell’incubo Sheila Carter, con cui sta convivendo da troppo tempo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 maggio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.