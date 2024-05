Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 maggio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 maggio 2024 - Steffy cercherà di capire cos’abbia intenzione di fare Bill. La Forrester chiederà al magnate se davvero voglia denunciare Taylor e desideri aiutare Sheila. La giovane Forrester spererà che il suo ex suocero abbia cambiato idea e che stesse solo fingendo di voler proteggere la Carter a scapito della libertà della Hayes. Ma le parole di Dollar Bill non avranno il potere di rassicurarla anzi la renderanno ancora più nervosa e spaventata. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 maggio 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 6 maggio 2024 - al termine della festa per i dipendenti che si è tenuta a casa del suocero di Nihan, Kemal ha subito una violenta aggressione culminata in una coltellata. Per fortuna, la pittrice è riuscita a trovarlo e soccorrerlo per tempo. L'ingegnere è stato ricoverato d'urgenza. Ora, dato che si è ripreso, il Soydere si prepara a lasciare l'ospedale. Quest'ultimo viene finalmente dimesso e, poco dopo, riceve prima la visita della Sezin e poi quella di Asu. Kemal, però, ha ben altro a cui pensare: non può di certo lasciare che i suoi assalitori la facciano franca... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 6 all'11 maggio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 maggio 2024 - Don Alonso non riuscirà a mandar giù lo scandalo in cui è coinvolta Martina. Il marchese sarà molto arrabbiato con sua nipote, soprattutto per via delle menzogne che ha raccontato a tutti. Il nobile se la prenderà con la ragazza e rivelerà a Cruz di essere molto dispiaciuto che la giovane marchesina non abbia avuto il coraggio di dire nulla neanche su Beatriz, di cui ha tenuto nascosta persino la vera identità. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 6 al 10 maggio 2024.