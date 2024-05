La Promessa Anticipazioni 6 maggio 2024: Don Alonso non perdona!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Alonso non riuscirà a perdonare Martina per le bugie che ha raccontato alla sua famiglia.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 6 maggio 2024, alle ore 16.40, Don Alonso non riuscirà a mandar giù lo scandalo in cui è coinvolta Martina. Il marchese sarà molto arrabbiato con sua nipote, soprattutto per via delle menzogne che ha raccontato a tutti. Il nobile se la prenderà con la ragazza e rivelerà a Cruz di essere molto dispiaciuto che la giovane marchesina non abbia avuto il coraggio di dire nulla neanche su Beatriz, di cui ha tenuto nascosta persino la vera identità.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso deluso da Martina

Lo scandalo di Martina ha messo in crisi Don Alonso. Il marchese non può sopportare l’idea che sua nipote sia stata così bugiarda e abbia ingannato tutti. La ragazza ha nascosto le vere ragioni per cui è arrivata a La Promessa e ha rischiato persino di compromettere il rapporto, già precario, tra i fratelli Lujàn. Alonso si cruccerà per non aver capito che qualcosa non quadrava e per essere caduto in un tranello, concedendo persino a Leonor di partire e di prendere il posto di sua cugina nella scuola d’arte parigina, che doveva frequentare Martina.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso informa Cruz degli intrighi di Martina

Don Alonso dovrà informare Cruz degli inganni della loro amata nipote. I marchesi saranno molto preoccupati per quello che sta succedendo. Le bugie di Martina hanno portato i due persino ad accettare che Leonor partisse per Parigi, senza sapere che in realtà la ragazza avrebbe dovuto fingersi qualcun altro. La presenza di Don Fernando e Margarita, furiosi con la figlia ma soprattutto spaventati dallo scandalo, sta creando un grande disagio, a cui dovranno presto trovare rimedio.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso caccerà Martina

Don Alonso sarà deluso dalla nipote e soprattutto non capirà perché lei abbia dovuto mentire pure sulla vera identità di Beatriz, arrivata a La Promessa per vendicarsi. Il marchese avrà paura per l’integrità della sua famiglia ma vi anticipiamo che non caccerà la sua nipotina dalla tenuta, anzi – sebbene molto arrabbiato – tenterà di proteggerla e di darle una mano con i suoi genitori, decisi a riportarla a Madrid. Molto presto però Cruz scoprirà che le vere intenzioni dei suoi cognati non sono solo quelle di punire la loro figlioletta. I due hanno altro in mente!

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.