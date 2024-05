Endless Love Anticipazioni 4 maggio 2024: Kemal rischia di morire!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 4 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal subisce una violenta aggressione...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nelle puntate in onda il 4 maggio 2024, alle 14:30, Kemal è sulle tracce di Nihan, che alla fine trova nella loro caffetteria. Quando lei torna a casa, trova Emir, furioso, che l'aspetta; la Sezin, allora, gli fa presente che il suo è stato soltanto un avvertimento: se non lascerà in pace Zeynep, sparirà definitivamente. Intanto, l'ingegnere, dopo averli osservati da lontano parlare nella loro camera da letto, va a sfogarsi con Leyla, alla quale confessa di essersi innamorato di nuovo della sua ex. In un secondo momento, in occasione della festa di fine anno con i dipendenti, Galip mette a disposizione la sua villa. Sia il Soydere che il suo acerrimo nemico vogliono approfittarne per entrare in possesso delle chiavette USB, mentre Nihan ed Asu hanno una discussione. Al termine dell'evento, il protagonista viene aggredito dagli scagnozzi di Emir, che arrivano persino ad accoltellarlo. Per fortuna, l'amata lo trova per tempo e gli presta soccorso...

Endless Love Anticipazioni: Kemal ritrova Nihan!

Dopo aver assistito all'incontro tra Emir e Zeynep, Nihan, nervosa, ha deciso di sparire dalla circolazione per qualche ora. Quando il marito se ne è accorto, si è diretto come una furia cieca a casa di Kemal, certo di trovarla lì; in realtà, si sbagliava. Così, allarmato, l'ingegnere si è messo sulle sue tracce e, alla fine, gli è venuto in mento di andarla a cercare nella loro caffetteria, dove, in effetti, si trova. Una volta rincasata, la pittrice si ritrova davanti ad un Emir accecato dalla rabbia.

Endless Love Anticipazioni: Kemal fa una confessione...

La Sezin ed il consorte hanno un acceso confronto. Lei vuole fargli capire di non avere paura, e di essere stanca di sottostare alle sue minacce; allora passa all'attacco, facendogli presente che, nel caso in cui dovesse continuare a frequentare di nascosto la sorella del Soydere, sparirà definitivamente e non riuscirà a trovarla da nessuna parte. Intanto, il protagonista sta assistendo da lontano a quest'animata conversazione che Nihan ed Emir stanno avendo nella loro camera da letto. Infastidito, Kemal raggiunge Leyla, alla quale confida di aver capito di essersi innamorato di nuovo della sua ex...

Kemal accoltellato, nelle Anticipazioni di Endless Love del 4 maggio 2024

In occasione della festa di fine anno con i dipendenti della sua azienda, Galip decide di mettere a disposizione la sua villa. I due acerrimi rivali capiscono che è l'occasione perfetta per portare a compimento il loro piano, ossia impossessarsi delle chiavette USB che al momento sono proprio in mano all'uomo. Chi avrà la meglio tra il Soydere ed Emir? Nel frattempo, nel corso della serata, la pittrice ed Asu hanno modo di tornare a punzecchiarsi. Quest'ultima dice alla Sezin che l'ingegnere ha comprato la sua abitazione per farle una sorpresa; lei, allora, le domanda per quale ragione, se è così, non sono ancora andati a viverci insieme. Al termine dell'evento, Kemal subisce una violenta aggressione: gli uomini del rivale lo accoltellano. Per fortuna, Nihan riesce a soccorrerlo per tempo...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.