Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 31 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 31 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 maggio 2024 - Hope avrà fatto la sua scelta. Vinta ogni remora, la Logan cercherà di convincere Steffy a riassumere Thomas alla Forrester e a permettergli di tornare a lavorare alla Hope fo the Future. La figlia di Ridge non sarà però per nulla convinta che riaccogliere lo stilista alla Forrester sia una buona idea e cercherà di dissuadere la sorellastra, sostenendo che il giovane designer debba pagare per i suoi errori e che stavolta non possa farla franca. Le due giovani troveranno un accordo che permetterà di salvare la collezione e di non darla vinta a Thomas? Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 30 maggio 2024 - Vildan sta per avere un brutto risveglio. La bionda era sicura che, partecipando all'asta, fosse riuscita ad avere la meglio sulla sorella, ma sta per scoprire che le cose non stanno proprio così. Galip l'ha raggirata: lui è il solo proprietario della villa che apparteneva a Leyla e che le hanno sottratto con l'inganno. Come se non bastasse, Vildan viene a sapere che, ora, la sorella è determinata a riprendere tutte le funzioni di socia dell'azienda. Intanto, Hakki sta consigliando ad Asu di avere pazienza, perché presto Kemal dimenticherà Nihan; lei, però, gli confida di avere un piano per farlo cadere tra le sue braccia quanto prima. Dopotutto, ha Fehime dalla sua parte... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 31 maggio 2024 - Jana deciderà di aiutare Feliciano smettendo di dargli il tormento. La nostra bella cameriera capirà che non è affatto giusto prendersela con il nuovo arrivato solo perché fratello di Petra. La ragazza chiederà a tutti di non trattarlo più male ma i suoi colleghi non saranno del tutto convinti. Jana si troverà a gestire anche un’altra situazione. Ritroverà Ramona ma scoprirà che la donna non sta per nulla bene e le prometterà di starle accanto il più possibile e di curarla con l’aiuto di Maria. Salvador scoprirà di poter riacquistare la vista ma solo se si sottoporrà a una costosissima operazione. Don Alonso e Cruz si batteranno ancora per difendere Martina dai suoi genitori, sempre più decisi a imporle il loro volere. Qui la trama completa de La Promessa.

