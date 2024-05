Endless Love Anticipazioni Puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2024, Nihan viene rapita: è in pericolo di vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 27 maggio al 2 giugno 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 27 maggio al 2 giugno 2024 su Canale 5, dal lunedì alla domenica a partire dalle 14.10. Inoltre, la soap viene trasmessa anche il venerdì in seconda serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 27 maggio 2024

Emir non ha più fiducia in Tufan; pertanto, decide di affidare a Tarik il compito di tenere d'occhio Kemal. Intanto, quest'ultimo prova a mettere il fratello in guardia: non può fidarsi del suo capo che, di certo, vuole incastrarlo. Tarik, però, non sente ragioni. Zeynep, invece, sfida Emir: se lui utilizzerà le loro foto compromettenti, allora lei racconterà a Nihan che sono stati a letto insieme. Emir è furioso e passa alle minacce.

Puntata in onda Martedì 28 maggio 2024

Kemal e Nihan stanno avendo l'ennesimo battibecco, che però viene interrotto dallo squillo del telefono: è Asu, ha bisogno che l'ingegnere la raggiunga subito. La pittrice, gelosa, si allontana, mentre il Soydere si affretta ad andare dall'amica. A casa di Asu c'è anche Hakki, il quale sta per morire e chiede al giovane di realizzare il suo ultimo desiderio, sposando la nipote. Per quanto voglia accontentarlo, Kemal gli dice di non poterlo fare: sarebbe come illudere Asu, dato che lui ama un'altra persona.

Puntata in onda Mercoledì 29 maggio 2024

Emir teme il peggio: Nihan è sparita. Dopo aver allertato il resto della famiglia, l'imprenditore riceve una telefonata da Taner, il quale ammette di aver organizzato il rapimento della moglie ed aggiunge che la libererà soltanto se lo aiuterà ad uscire di prigione. Emir accetta. Intanto, Kemal ascolta i messaggi in segreteria, e così scopre che la Sezin è stata sequestrata. L'ingegnere chiede aiuto a Zehir per rintracciarla, ed anche Salih decide di dargli una mano.

Puntata in onda Giovedì 30 maggio 2024

Nel messaggio che ha lasciato a Kemal in segreteria, Nihan ha condiviso alcuni dettagli prima di essere rapita. Allora, l'ingegnere capisce chi è uno dei sequestratori: si tratta di uno degli uomini di Kor Iskender, detenuto nello stesso carcere in cui si trovano sia Taner che Necmi. Il Soydere chiede aiuto proprio a quest'ultimo per riuscire a scoprire dove si trovi l'amata. Intanto, Onder si reca a casa del giovane, dove trova Leyla. La donna lo ringrazia per averle dato i documenti utili per riappropriarsi dei suoi diritti in società, poi lo perdona per il dolore che le ha causato in passato.

Puntate in onda in daytime e in seconda serata Venerdì 31 maggio 2024

Nihan, dopo essere stata rapita, viene rinchiusa in un magazzino abbandonato di proprietà di Iskender. Tuttavia, ad ordinare il suo sequestro è stato Taner, che vuole vendicarsi di Emir, il quale ha fatto ricadere su di lui la colpa dell'omicidio di sua moglie Karen. Taner, infatti, ha l'obiettivo di uccidere la pittrice ed incastrare Emir per il suo assassinio. Intanto, sia l'imprenditore che Kemal stanno cercando la Sezin; Emir si serve dell'aiuto della tecnologia, il secondo di quello di Necmi. Si uniscono alle ricerche anche Onder ed Ozan, in pena per la loro parente. In un secondo momento, ritroviamo finalmente Nihan a casa, sana e salva. Quest'ultima, però, è furiosa, ed accusa Emir di aver ucciso Karen; lui si difende, e le giura di aver soltanto insabbiato questo crimine, che in realtà è stato commesso da Tarik. Vildan, invece, riceve due brutte notizie. Anzitutto, Galip è il solo proprietario della villa di Leyla: il consuocero l'ha ingannata. Inoltre, la sorella ha deciso di riprendere tutte le funzioni di socia dell'azienda. Nel frattempo, Asu rivela ad Hakki di avere in mente un piano per conquistare quanto prima Kemal; dopotutto, ha dalla sua parte un'alleata degna di nota, Fehime.

Puntate in onda Sabato 1° giugno 2024

Kemal si sta confrontando con Tufan, al quale confessa di essere certo che Tarik non abbia le mani sporche del sangue di Karen: l'alibi fornito da Banu sarebbe una prova della sua innocenza. Tuttavia, l'ingegnere sta per scoprire che la donna ha mentito. Intanto, Nihan va a parlare con il presunto assassino; Tarik, spazientito, dichiara a gran voce di non aver ucciso nessuno. Dopodiché, in preda al panico, si sfoga con Emir. Asu, invece, chiede al Soydere di darle una mano: devono convincere Hakki a trascorrere gli ultimi giorni in ospedale. L'uomo, però, non sente ragioni, e torna a chiedere al giovane di sposare sua nipote. In seguito, Kemal discute con Fehime, la quale non riesce a capacitarsi di come sia possibile che lui non abbia ancora chiesto la mano di Asu. Nel frattempo, Zeynep, parlando con Onder, lascia intendere di essere a conoscenza di un importante segreto di famiglia, e così lo spinge a rivelarle tutti i dettagli del matrimonio tra Nihan ed Emir...

Puntate in onda Domenica 2 giugno 2024

Aspettando l'aggiornamento della Guida Mediaset.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.