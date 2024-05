La Promessa Anticipazioni 31 maggio 2024: Jana difende Feliciano!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 31 maggio 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Jana prenderà le difese di Feliciano e ritroverà Ramona. L'amica di Dolores sarà però malata e avrà bisogno di immediate cure.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 31 maggio 2024 alle ore 14.55, Jana deciderà di aiutare Feliciano smettendo di dargli il tormento. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la nostra bella cameriera capirà che non è affatto giusto prendersela con il nuovo arrivato solo perché fratello di Petra. La ragazza chiederà a tutti di non trattarlo più male ma i suoi colleghi non saranno del tutto convinti. Jana si troverà a gestire anche un’altra situazione. Ritroverà Ramona ma scoprirà che la donna non sta per nulla bene e le prometterà di starle accanto il più possibile e di curarla con l’aiuto di Maria. Salvador scoprirà di poter riacquistare la vista ma solo se si sottoporrà a una costosissima operazione. Don Alonso e Cruz si batteranno ancora per difendere Martina dai suoi genitori, sempre più decisi a imporle il loro volere.

Anticipazioni La Promessa: Jana difende Feliciano

Petra è una furia. Nessuno deve permettersi di maltrattare Feliciano ma visto che i camerieri e Don Romulo e Pia non intendono smetterla, sarà lei a occuparsi della faccenda. La domestica si impegnerà a insegnare al fratello tutti i trucchi del mestiere e per farlo diventare un valletto esperto. Petra riceverà un inaspettato aiuto da parte di Jana. La ragazza capirà quanta sofferenza sta subendo il nuovo arrivato e spingerà i colleghi a smetterla di prendersela con lui, solo perché imparentato con la donna che tutti, tra la servitù, odiano.

La Promessa Anticipazioni: Jana ritrova Ramona ma la donna sta male

Jana ritroverà Ramona ma scoprirà che la donna non sta per nulla bene. La cameriera si farà in quattro per fornire assistenza all’amica di sua madre e Maria le prometterà di darle una mano. Le due ragazze cercheranno di starle il più vicino possibile. Intanto Candela e Simona avranno trovato un modo per aiutare Don Carlos. Le due vorranno condividere con lui la stanza ma come fare con i marchesi. Cruz e Don Alonso non lo permetteranno mai. Intanto proprio loro si occuperanno di Martina e si impegneranno ancora di più per darle una mano a sfuggire alle imposizioni dei genitori.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Salvador può recuperare la vista ma…

Maria ha chiesto ad Abel di aiutare Salvador. La scelta della cameriera si è rivelata ottima, visto che il dottore è riuscito a contattare un oftalmologo di grande esperienza, che potrebbe curare l’ex soldato. Dopo una visita accurata, il giovane scoprirà di poter recuperare la vista ma solo se si sottoporrà a una delicata e costosa operazione. Salvador avrà il denaro necessario per questo o ci dovrà rinunciare per sempre?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 al 31 maggio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.