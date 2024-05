La Promessa Anticipazioni dal 27 al 31 maggio 2024: Petra difende Feliciano mentre Cruz si allea con Martina!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 27 al 31 maggio 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda 27 al 31 maggio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, cambia orario e dal 27 maggio 2024 va in onda alle ore 14.55.

Puntata di Lunedì 27 maggio 2024

Don Romulo spinge e convince Pia a testimoniare contro Don Gregorio. Il maggiordomo, con il sostengo di Don Alonso, si offre di accompagnarla. Fernando rivela a Curro che Martina non era a conoscenza del matrimonio con Antonio e il giovane ne è sollevato. Jana consiglia a Pia di rivolgersi ad Abel per aiutarla con la gravidanza, ormai giunta al termine. La cameriera confida alla governante di non andare d’accordo con il dottore ma di considerarlo un bravo medico.

Don Alonso chiede a Fernando perché spinga così tanto per far sposare sua figlia. Il fratello gli confessa che la sua unica intenzione è quella di elevarsi di rango rispetto a lui e a Cruz. Manuel tenta di convincere sia Abel che Jana a darsi reciprocamente una seconda opportunità. I due sono riluttanti ma sembrano accettare. Jana sprona Curro a chiedere scusa a Martina mentre Romulo cerca di convincere Petra ad allontanare Feliciano dalla tenuta. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 20 maggio 2024

Puntata di Martedì 28 maggio 2024

Maria rivela a Jana che Ramona è tornata in paese mentre Petra chiede e ottiene da Cruz la possibilità che suo fratello Feliciano lavori alla tenuta. Manuel chiede a Mauro un parere su Abel e il cameriere confessa di essere rimasto molto stupito anzi perplesso, dalla decisione del medico di dormire negli alloggi dedicati alla servitù.

Abel non dà molto peso ai sintomi di Jimena e ritiene che siano normali malori della gravidanza. Fernando e Margarita spingono Martina a fare sul serio con Antonio e a mostrarsi a Madrid con lui, affinché tutti sappiano del loro fidanzamento. La ragazza però non intende farlo. Margarita perde le staffe e se la prende con Cruz e Don Alonso, accusandoli di averli trattati come poveracci e di aver accolto sua figlia come una disperata. Maria chiede ad Abel di visitare Salvador e il medico dà alla Fernandez e al cameriere una buona notizia: l’ex soldato potrebbe tornare a vedere. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 28 maggio 2024.

Puntata di Mercoledì 29 maggio 2024

Don Romulo e Pia si sono assentati per qualche giorno dalla tenuta. Al loro ritorno scoprono che Feliciano è stato assunto come nuovo valletto e che la decisione è stata presa senza che loro fossero consultati. Il nuovo arrivato, per questo, non riesce ad ambientarsi e trova l’ostilità dei suoi colleghi. Curro parte per andare a trovare Eugenia ma senza dirlo a nessuno tranne che a Jana mentre Cruz cerca di mettere Martina contro i suoi genitori e viceversa. La marchesa vuole impedire il matrimonio e sa che potrebbe riuscirci se riuscisse a portare sua nipote dalla sua parte. Abel informa Salvador che lo specialista di cui gli ha parlato sta per raggiungere la tenuta e che può visitarlo. Jimena chiede a Manuel di andare a vivere a Madrid ma il marchese è troppo impegnato a capire perché tra Jana e Abel c’è così tanta ostilità da portarli a discutere continuamente. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 22 maggio 2024

Puntata di Giovedì 30 maggio 2024

Jana scopre da Jimena che lei e Manuel potrebbero presto trasferirsi a Madrid. La ragazza deve cercare dissimulare il suo dispiacere ma è pure consapevole che se il marchese partisse, il loro amore potrebbe affievolirsi e finalmente potrebbe dimenticarlo. Mauro e Salvador, per vendetta, danno a Feliciano tutti i lavori più pesanti e fastidiosi. Il giovane cerca di ribellarsi ma senza ottenere alcun risultato. Petra chiede a Pia di intervenire ma la governante, che è ancora piuttosto infastidita per non essere stata consultata per l’assunzione, le risponde che Feliciano è troppo inesperto e che è questo il problema. Le rivela anche che se fosse stato per lei, il ragazzo non sarebbe mai stato assunto. Per Petra è un affronto e, furiosa, accusa sia la nemica che Don Romulo di volersi solo vendicare. Candela trova un modo per aiutare Don Carlos contro la sua terribile figlia ma la soluzione che ha in mente potrebbe rivelarsi pericolosa. Simona tenta di farle cambiare idea ma senza ottenere nulla. Margarita si sfoga con Fernando e gli rivela di essere molto preoccupata per l’atteggiamento sprezzante che ha Martina nei confronti di Antonio e del suo corteggiamento. Suo marito però è ancora molto ottimista. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 30 maggio 2024

Puntata di Venerdì 31 maggio 2024

Jana ritrova Ramona ma la donna sta molto male e ha bisogno di immediate cure. La cameriera si precipita a dargliele con l’aiuto di Maria. Candela e Simona devono riuscire a dividere la stanza con Don Carlos ma senza che i marchesi lo sappiano mentre per Salvador arrivano buone notizie. Il ragazzo potrebbe riacquistare la vista ma solo se si sottoponesse a un’operazione purtroppo molto costosa. Feliciano continua a lottare per farsi accettare ma quello che ottiene è solo disprezzo. Dopo che al ragazzo capita un piccolo incidente, Jana decide di intervenire. Capendo che non è giusto prendersela con lui solo perché è il fratello di Petra, sceglie di aiutarlo. Petra intanto, stanca di come il ragazzo viene trattato, se la prende con Don Romulo e Pia, che però non l’aiutano. Per questo si impegna a insegnare lei stessa tutti i segreti del mestiere al suo amato fratellino. Don Alonso e Cruz sono pronti a tutto per difendere Martina dai suoi genitori. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 31 maggio 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55 su Canale 5.