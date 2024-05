Beautiful Anticipazioni Puntate dal 26 maggio al 1°giugno 2024: Hope in crisi, Thomas è l’unico a poterla aiutare

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 26 maggio al 1°giugno 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 26 maggio al 1°giugno 2024, alle ore 13.50 dal lunedì al sabato e alle ore 14.00 la domenica su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Domenica 26 maggio 2024

Quando Bill si rifiuta categoricamente di lasciare Sheila, Brooke va su tutte le furie e se ne va giurando che farà di tutto per far finire la rivale dietro le sbarre. Nel frattempo, Eric e Zende devono far fronte ad un’emergenza: hanno appena ricevuto una pessima recensione sui modelli che hanno creato per l’ultima sfilata.

Dopo aver letto la recensione impietosa sui modelli crearti da Eric e Zende, Thomas gioisce e rivela a Paris di essere certo che i due lo pregheranno presto di poter tornare a lavorare alla Forrester. Sheila, invece, va a trovare Deacon a “Il Giardino”.

Puntata in onda Lunedì 27 maggio 2024

Deacon ha acquisto la gestione de “Il Giardino” e Sheila si complimenta con lui per questa nuova avventura. La Carter poi confessa a Deacon di aver intrapreso una relazione con Bill e di essersi trasferita a casa sua, notizia che lascia sconcertato lo Sharpe che le chiede se il sentimento per Bill è reale o ha semplicemente colto al volo l’occasione di poterlo usare per i suoi scopi.

Puntata in onda Martedì 28 maggio 2024

Dopo aver riceve uno una critica negativa per la collezione “Hope for the Future”, Hope è sconsolata e inizia a pensare che forse è il caso di chiedere a Thomas di tornare a fare squadra insieme. Mentre Thomas confida a Paris di voler tornare alla Forrester al più presto, lui e Steffy si incontrano in ufficio.

Puntata in onda Mercoledì 29 maggio 2024

La collezione “Hope for the Future” è sull’orlo del fallimento a causa della recensione estremamente negativa sulla nuova collezione. Così Thomas va da Steffy e le propone nuovi bozzetti per la linea di Hope, certo di poter risollevare la situazione.

Puntata in onda Giovedì 30 maggio 2024

Paris vuole che Hope mediti seriamente a proposito del ritorno di Thomas in squadra, certa che il Forrester potrebbe salvare la linea di abbigliamento che porta il suo nome. Nonostante lei sia inizialmente riluttante, visti gli scarsi risultati, inizia a considerare l’idea.

Puntata in onda Venerdì 31 maggio 2024

Proprio quando Hope inizia a pensare che l’intervento di Thomas alla guida della nuova linea di “Hope for the Future” sia l’unica soluzione per risollevarsi, ascoltando anche il consiglio di Paris, Steffy interviene a gamba tesa contro il Forrester e sconsiglia a Hope di riprenderlo in squadra.

Puntate in onda Sabato 1° giugno 2024

Finn è deciso a mettere un freno a Sheila. Tra loro non ci sarà alcun riavvicinamento dato che anche lui, come Brooke, è deciso a far tornare la Carter dietro le sbarre.

Bill e Sheila sono una coppia ma Katie non si fida della Carter e vuole far ragionare Bill, cercando di spiegargli quali pericoli possono derivare da questa relazione. Nel frattempo, Taylor pensa che l’unica soluzione al pericolo che Sheila rappresenta è che lei confessi alla polizia di aver sparato a Bill.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.