Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 31 maggio 2024: Tarik accusato di omicidio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni degli Episodi di Endless Love in onda il 31 maggio 2024 - prima in daytime e poi in seconda serata - su Canale 5 rivelano che Nihan accusa Emir di aver ucciso Karen, ma lui scarica la colpa su Tarik!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, negli episodi in onda il 24 maggio 2024, prima alle 14:10 e poi alle 23:20, Nihan, dopo essere stata rapita, viene rinchiusa in un magazzino abbandonato di proprietà di Iskender. Tuttavia, ad ordinare il suo sequestro è stato Taner, che vuole vendicarsi di Emir, il quale ha fatto ricadere su di lui la colpa dell'omicidio di sua moglie Karen. Taner, infatti, ha l'obiettivo di uccidere la pittrice ed incastrare Emir per il suo assassinio. Intanto, sia l'imprenditore che Kemal stanno cercando la Sezin; Emir si serve dell'aiuto della tecnologia, il secondo di quello di Necmi. Si uniscono alle ricerche anche Onder ed Ozan, in pena per la loro parente. In un secondo momento, ritroviamo finalmente Nihan a casa, sana e salva. Quest'ultima, però, è furiosa, ed accusa Emir di aver ucciso Karen; lui si difende, e le giura di aver soltanto insabbiato questo crimine, che in realtà è stato commesso da Tarik. Vildan, invece, riceve due brutte notizie. Anzitutto, Galip è il solo proprietario della villa di Leyla: il consuocero l'ha ingannata. Inoltre, la sorella ha deciso di riprendere tutte le funzioni di socia dell'azienda. Nel frattempo, Asu rivela ad Hakki di avere in mente un piano per conquistare quanto prima Kemal; dopotutto, ha dalla sua parte un'alleata degna di nota, Fehime...

Endless Love Anticipazioni: Tutti cercano Nihan!

Dopo essere stata rapita, Nihan è stata rinchiusa in un magazzino abbandonato di proprietà di Iskender. Tuttavia, ad organizzare il suo sequestro è sto Taner, e lo ha fatto per un motivo ben preciso. Quest'ultimo non ha la minima intenzione di liberare la pittrice, poiché il suo obiettivo è ripagare Emir con la stessa moneta; quest'ultimo, infatti, ha fatto ricadere su Taner la colpa dell'omicidio di sua moglie, Karen; pertanto, lui adesso mira a fare fuori la Sezin per poi incastrare l'imprenditore per il suo assassinio. Intanto, Emir, con l'aiuto della tecnologia, continua a cercare la consorte, mentre Kemal, per rintracciarla, si sta servendo dell'aiuto di Necmi. Anche Onder ed Ozan, in pena per Nihan, si sono uniti alla squadra di ricerca...

Endless Love Anticipazioni: Emir accusa Tarik!

Finalmente, la protagonista è di nuovo a casa sua, e soprattutto è sana e salva. D'altra parte, la Sezin è fuori di sé dalla rabbia. La giovane affronta il marito a brutto muso, accusandolo di aver ucciso Karen e di aver incastrato Taner. Emir si affretta a discolparsi, giurando di non avere le mani sporche di sangue: ha soltanto insabbiato questo efferato delitto, che però è stato commesso da uno dei suoi tirapiedi, Tarik.

Vildan sotto shock, nelle Anticipazioni di Endless Love del 31 maggio 2024

Vildan sta per avere un brutto risveglio. La bionda era sicura che, partecipando all'asta, fosse riuscita ad avere la meglio sulla sorella, ma sta per scoprire che le cose non stanno proprio così. Galip l'ha raggirata: lui è il solo proprietario della villa che apparteneva a Leyla e che le hanno sottratto con l'inganno. Come se non bastasse, Vildan viene a sapere che, ora, la sorella è determinata a riprendere tutte le funzioni di socia dell'azienda. Intanto, Hakki sta consigliando ad Asu di avere pazienza, perché presto Kemal dimenticherà Nihan; lei, però, gli confida di avere un piano per farlo cadere tra le sue braccia quanto prima. Dopotutto, ha Fehime dalla sua parte...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.