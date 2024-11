Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 novembre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa che andranno in onda oggi, 30 novembre 2024. Il nostro viaggio inizia su Canale5 alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca. La giornata si conclude in Spagna con La Promessa, su Rete4, alle ore 19.40.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 30 novembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 30 novembre 2024 - Brooke non riuscirà a togliersi dalla mente di essere l’unica e sola colpevole degli errori di Hope mentre Ridge cercherà di rincuorarla e non perderà la speranza; sarà convinto che il grande amore che unisce Liam alla giovane Logan non sfiorirà. Il Forrester purtroppo non avrà ragione. Lo Spencer non riuscirà infatti a perdonare sua moglie e anzi l’accuserà di essere una bugiarda e di avergli tenuto nascosti, per tanto tempi, i suoi sentimenti per Thomas. Intanto Steffy vorrà sapere cosa ne pensi suo fratello di tutta questa faccenda. La ragazza lo vorrà affrontare faccia a faccia, curiosa di sapere la sua versione dei fatti. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 30 novembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 30 novembre 2024 - nonostante Asu e Tufan siano pronti a fuggire insieme, lei sta per tradirlo. Infatti, Asu ha deciso di assecondare Emir: fingerà di essere stata rapita dal biondo, poi farà in modo che venga investito da un camion. Inizialmente, la mora non voleva mettere in atto questo piano architettato dal fratello, però, alla fine, sentendosi braccata da Kemal e Nihan, ad un passo dalla verità, ha cambiato idea. L'obiettivo di Asu e di Emir è quello di far ricadere tutti i sospetti legati alla morte di Ozan su Tufan, che, da morto, non potrà più difendersi. In seguito, Kemal e Nihan trovano Asu: quest'ultima è in mezzo alla strada, dove si è appena verificato l'incidente in cui Tufan ha perso la vita. Per finire, Zeynep corre da Emir per rivelargli il sesso del loro bambino, ma Fehime la ferma. Kemal, invece, scopre che Tarik sta mentendo, quindi capisce che il fratello è coinvolto nella storia di Gurcan. Nel frattempo, Nihan è sempre più convinta che Asu è la mandante dell'omicidio di Ozan, ed è determinata come non mai a fargliela pagare... Qui la trama completa delle puntate di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 30 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 novembre 2024 - Simona avrà paura di dover dire di nuovo addio a sua figlia. La cameriera avrà paura che Pia cacci la sua bambina per sempre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il disastro combinato da Virtudes durante il colloquio con la governante, farà tremare la povera dolce cuoca. Intanto Salvador farà finalmente pace con Maria e per suggellare questo momento, organizzerà una cena a sorpresa per lei. Il ragazzo chiederà a Jana e Lope di dargli una mano e i due accetteranno con grande entusiasmo. Ma la serata non andrà bene come previsto. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

