Beautiful, Anticipazioni Puntate del 30 novembre 2024: Liam accusa Hope di essere una bugiarda!

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 30 novembre 2024. Negli episodi della Soap di Canale5 vedremo che Liam accuserà Hope di avergli nascosto i suoi veri sentimenti per Thomas. Lo Spencer sarà furioso.

Nelle puntate di Beautiful che ci faranno compagnia sabato 30 novembre 2024, la tensione raggiungerà il picco massimo. Le Anticipazioni degli episodi della Soap in onda su Canale5 alle 13.50, ci rivelano che Brooke non riuscirà a togliersi dalla mente di essere l’unica e sola colpevole degli errori di Hope mentre Ridge cercherà di rincuorarla e non perderà la speranza; sarà convinto che il grande amore che unisce Liam alla giovane Logan non sfiorirà. Il Forrester purtroppo non avrà ragione. Lo Spencer non riuscirà infatti a perdonare sua moglie e anzi l’accuserà di essere una bugiarda e di avergli tenuto nascosti, per tanto tempi, i suoi sentimenti per Thomas. Intanto Steffy vorrà sapere cosa ne pensi suo fratello di tutta questa faccenda. La ragazza lo vorrà affrontare faccia a faccia, curiosa di sapere la sua versione dei fatti.

Beautiful Anticipazioni 30 novembre 2024: Ridge rincuora Brooke ma la Logan è ormai a pezzi

Brooke è in preda ai sensi di colpa e non riesce a togliersi dalla mente che Hope abbia perso la bussola a causa sua. La Logan ha raccontato a Ridge cosa è successo a Roma e gli ha rivelato di sentirsi responsabile delle azioni della figlia. Crede infatti che la sua bambina non abbia più il controllo delle sue azioni e del suo matrimonio, solo perché lei non è stata in grado di darle il buon esempio. Passando di fiore in fiore e avvicinandosi persino a uomini poco raccomandabili, Brooke crede di non aver avuto un buon ascendente su sua figlia ma ora è tardi per rimediare. Ridge cercherà di rincuorarla e le dirà di essere fiducioso che i due ragazzi riusciranno a fare pace; il loro amore è grande e supererà anche questa tempesta. Purtroppo però il Forrester si sbaglierà di grosso.

Beautiful Anticipazioni: Liam accusa Hope di essere una bugiarda

La speranza di Ridge sarà malriposta. Sì perché tra Hope e Liam ci sarà un altro acceso confronto e non emergerà nulla di buono. La Logan, spronata da RJ, tornerà a parlare con lo Spencer e gli chiederà di nuovo di perdonarla e di mettere da parte il rancore. Il figlio di Bill non riuscirà neanche stavolta ad ascoltarla e sarà ancora profondamente sconvolto dal fatto che sua moglie abbia baciato Thomas Forrester, l’uomo che più di tutti lui odia. Quanto successo è imperdonabile e a peggiorare la situazione ci si mette pure il fatto che Hope non riesca a dargli una spiegazione valida al bacio. Liam comincerà a credere fortemente che la sua consorte provasse da tempo dei sentimenti per lo stilista e che abbia voluto solo ingannare lui e se stessa. Per questo motivo le urlerà contro e l’accuserà di essere una bugiarda e di aver solo giocato con il loro matrimonio.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Steffy vuole sentire la versione di Thomas

Liam muoverà delle pesanti accuse contro Hope e lei non potrà certo negare di provare da tempo un’attrazione per il Forrester. I due continueranno il loro duro confronto mentre Steffy sarà curiosa di conoscere la versione dei fatti di suo fratello. La ragazza si preparerà a parlare con il designer per conoscere i dettagli di quanto è accaduto tra lui e la Logan e per sapere se ci sia qualcosa sotto, che tutti gli altri – compresa lei – ignorano. Quello che capirà, ve lo anticipiamo, è che Thomas non aveva alcuna intenzione di rivelare a nessuno del bacio della bionda; avrebbe mantenuto questo segreto per sempre e qualora fosse stato scoperto, si sarebbe persino assunto tutte le responsabilità.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.