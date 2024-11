La Promessa Anticipazioni 30 novembre 2024: Simona teme che Pia cacci Virtudes per sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 30 novembre 2024. Nell'episodio della Soap, Virtudes ha combinato un pasticcio e Simona avrà paura che Pia la cacci dalla tenuta.

Simona potrebbe dover dire di nuovo addio a sua figlia. Nella puntata de La Promessa in onda il 30 novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, la cameriera avrà paura che Pia cacci la sua bambina per sempre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il disastro combinato da Virtudes durante il colloquio con la governante, farà tremare la povera dolce cuoca. Intanto Salvador farà finalmente pace con Maria e per suggellare questo momento, organizzerà una cena a sorpresa per lei. Il ragazzo chiederà a Jana e Lope di dargli una mano e i due accetteranno con grande entusiasmo. Ma la serata non andrà bene come previsto.

La Promessa Anticipazioni 30 novembre 2024: Simona perderà Virtudes un’altra volta?

Virtudes è tornata a La Promessa e stavolta vorrebbe e potrebbe restare. Per questo motivo Simona ha pregato Pia di trovarle un posto di lavoro e un alloggio alla tenuta. La governante non può però assumere del personale prima di averne testato le qualità e per questo ha deciso di sottoporre la ragazza a un colloquio. La giovane ha combinato un vero disastro, non portando a termine nessuna delle richieste a lei fatte. Simona avrà molta paura che la sua bambina non abbia alcuna chance di rimanere con lei e si preparerà a doverla salutare un’altra volta, forse stavolta per sempre. Possibile però che Donna Pia si lasci intenerire e conceda una seconda chance all’aspirante domestica?

La Promessa Anticipazioni: Salvador e Maria fanno pace

Salvador ha avuto un attacco di gelosia nei confronti di Maria e Lope. Il cameriere ha accusato la sua fidanzata di avere ancora dei sentimenti per il cuoco e la cosa ha fatto infuriare la Fernandez, che ha negato con forza di pensare al giovane chef, tra l’altro ora felicemente innamorato di Vera. I due futuri sposi, che ancora aspettano di fissare la data e che hanno dovuto rimandare sia per via del matrimonio di Catalina che dello sciopero capeggiato da Maria, hanno avuto una dura discussione ma finalmente riusciranno a fare pace. Tra di loro tornerà il sereno anche se qualche altro piccolo inghippo impedirà di godersi la pace e la tranquillità.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Salvador organizza una cena a sorpresa per Maria

Salvador vorrà farsi perdonare per aver perso così tanto il controllo. Per riuscire a far sorridere di nuovo la sua innamorata, il ragazzo penserà di organizzarle una cena a sorpresa. Il ragazzo chiederà a Lope e Jana di dargli una mano. I due dovranno aiutarlo a rendere la serata bellissima e tanto romantica. Solo così penserà di riuscire a rimediare ai suoi torti. Ma le cose non andranno per nulla come previsto. Intanto Jana, ricattata da Abel insieme a Manuel, non smetterà di tenere d’occhio il medico. La ragazza spererà che il suo innamorato torni presto a casa, affinché possa darle una mano a controllare le azioni del dottore, che ha minacciato più volte di correre da Cruz a rivelarle tutto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 25 novembre al 1° dicembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.