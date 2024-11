Endless Love Anticipazioni 30 novembre 2024: La tragica morte di Tufan

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 30 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che Asu, in combutta con Emir, mette in atto un diabolico piano per sbarazzarsi una volta per tutte di Tufan!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 30 novembre 2024, alle 14:10, nonostante Asu e Tufan siano pronti a fuggire insieme, lei sta per tradirlo. Infatti, Asu ha deciso di assecondare Emir: fingerà di essere stata rapita dal biondo, poi farà in modo che venga investito da un camion. Inizialmente, la mora non voleva mettere in atto questo piano architettato dal fratello, però, alla fine, sentendosi braccata da Kemal e Nihan, ad un passo dalla verità, ha cambiato idea. L'obiettivo di Asu e di Emir è quello di far ricadere tutti i sospetti legati alla morte di Ozan su Tufan, che, da morto, non potrà più difendersi. In seguito, Kemal e Nihan trovano Asu: quest'ultima è in mezzo alla strada, dove si è appena verificato l'incidente in cui Tufan ha perso la vita. Per finire, Zeynep corre da Emir per rivelargli il sesso del loro bambino, ma Fehime la ferma. Kemal, invece, scopre che Tarik sta mentendo, quindi capisce che il fratello è coinvolto nella storia di Gurcan. Nel frattempo, Nihan è sempre più convinta che Asu è la mandante dell'omicidio di Ozan, ed è determinata come non mai a fargliela pagare...

Endless Love Anticipazioni: Asu in combutta con Emir contro Tufan!

Alla fine, Asu ha ceduto alle pressione di Emir. Nonostante lei e Tufan siano in procinto di scappare insieme, Asu sta per pugnalarlo impietosamente alle spalle, assecondando il fratello, che ha appena messo a punto un diabolico piano per sbarazzarsi una volta per tutte del biondo. La mora, in combutta con Emir, fingerà di essere stata rapita da Tufan, poi arriverà persino a fare in modo che quest'ultimo venga investito da un camion. L'obiettivo finale è quello di far ricadere su Tufan tutti i sospetti sulla misteriosa morte di Ozan, poiché, da morto, non potrà più difendere la sua innocenza. Infatti, Asu non voleva accettare di collaborare il parente, ma, avendo Kemal e Nihan alle calcagna, perché sul punto di scoprire la verità, si è vista costretta a cambiare idea...

Endless Love Anticipazioni: La morte di Tufan...

Kemal e Nihan riescono finalmente a rintracciare Asu, però, purtroppo, troppo tardi per il povero Tufan. Lei è in mezzo alla strada, dove ha appena avuto luogo l'incidente in cui lui ha perduto tragicamente la vita: un camion lo ha preso in pieno, non lasciandogli scampo. La coppia, tuttavia, sente subito "puzza di bruciato". Infatti, nonostante Asu appaia disperata, e nonostante il camionista - corrotto - avvalori la sua testimonianza, né il Soydere né la Sezin riescono a crederle. Che cosa faranno questi ultimi? Si metteranno anche stavolta ad indagare per conto loro affinché la verità venga a galla?

Kemal stana Tarik, nelle Anticipazioni di Endless Love del 30 novembre 2024

Zeynep ha fatto un'ecografia, e così ha scoperto il sesso del bambino che porta in grembo. Emozionata, la futura mamma corre ad informare il futuro papà, Emir; Fehime, però, non ha la minima intenzione di lasciarglielo fare. La donna, che la stava seguendo, la ferma e la riporta subito a casa. Intanto, Kemal sta per fare una scoperta che gli farà gelare il sangue. Con suo grande stupore, l'ingegnere si rende conto che Tarik gli sta mentendo; dunque, nel Soydere sorge il terribile dubbio che il fratello sia coinvolto nella storia di Gurcan, e questo non gli piace per niente. Nihan, invece, è determinata come non mai a farla pagare ad Asu, poiché certa che sia proprio lei la mandante dell'omicidio di suo fratello Ozan... Ma ne sarà davvero in grado?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.