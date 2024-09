Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 settembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 settembre 2024, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 settembre 2024 - Hope e Thomas saranno in viaggio verso casa. La Logan sarà molto contenta di tornare da Liam e di mettere uno stop alla strana situazione che ha vissuto con il Forrester. Durante il volo però le cose prenderanno una piega piuttosto strana. La ragazza – complice un massaggio che lo stilista le farà sulle spalle, per allentare la tensione – comincerà a rifare sogni erotici su di lui… e che sogni. Intanto a Los Angeles, Steffy continuerà a non voler allarmare Liam, non rivelandogli di aver compreso che è sua moglie il vero pericolo la sua famiglia... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 settembre al 5 ottobre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 30 settembre 2024 - mventre indaga sulla vera identità di Asu, sempre più convinto che lei sia la sorella segreta di Emir, Kemal sta per fare la sua prossima mossa proprio contro quest'ultimo. Il protagonista consegna una lettera a Tufan, e gli chiede di darla al suo vero capo, che appunto non è Emir, ma il suo misterioso ricattatore. Il biondo sta per chiamare Asu, quando cambia improvvisamente idea e si dirige verso l'imprenditore. Tufan consegna ad Emir la missiva, e così lui scopre che il Soydere voleva proporre al ricattatore un accordo per distruggerlo; in cambio, gli avrebbe dato le azioni della Kozcuoglu Holding che sostiene di possedere. Emir è sconcertato... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 30 settembre al 5 ottobre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 settembre 2024 - Cruz e Don Lorenzo saranno sempre più determinati a liberarsi di Curro e faranno di tutto perché la battuta di caccia si trasformi in tragedia. Catalina cercherà di chiarire con Pelayo e di evitare che il giovane sia ancora arrabbiato con lei mentre Jeronimo si scuserà con Lorenzo per il furto. Don Alonso penserà di seguire i suggerimenti di suo nipote mentre Simona spererà che Candela torni presto alla tenuta. Salvador affronterà Jeronimo e lo minaccerà con un coltello... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 .