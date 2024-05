Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 maggio 2024 -Thomas otterrà un’opportunità per tornare in pista e riprendersi il suo posto in azienda. Il Forrester riuscirà a parlare con Steffy, a cercare di convincerla a mettere da parte il suo astio per il bene della Forrester Creations e a lasciargli la possibilità di convincere Hope a riaverlo al suo fianco e salvare con lei la linea. La figlia di Ridge accetterà di dare un’opportunità al fratello? E Hope cosa farà? Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 29 maggio 2024 - Emir sta scendendo a patti con il rapitore della consorte: ha accettato di dare una mano a Taner ad evadere dal carcere, così che quest'ultimo lasci andare Nihan. Intanto, anche Kemal sta per scoprire che cosa è successo alla sua amata. Il ragazzo sta ascoltando la segreteria, e trova un messaggio della Sezin, la quale è stata sequestrata da due uomini misteriosi mentre stava provando a contattare il Soydere. Allora, il protagonista si mette subito in moto, chiedendo aiuto a Zehir per rintracciarla. Salih, informato sui fatti, decide di unirsi alle ricerche. Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 maggio 2024 - Jimena farà una richiesta sconvolgente a Manuel. È da tempo che la marchesina non sopporta di stare alla tenuta dei Lujàn, sotto lo stretto controllo i Cruz. Per questo chiederà al marito di partire e di trasferirsi a Madrid per sempre. Il ragazzo non saprà cosa risponderle soprattutto perché una parte di lui vorrebbe liberarsi dell’ingombrante giogo dei genitori. Intanto Pia e Romulo torneranno dal loro piccolo viaggio a Puebla De Tera e scopriranno, con molto fastidio, che Feliciano è stato assunto senza che loro fossero consultati. La presenza del nuovo cameriere non darà fastidio solo a loro ma anche agli altri camerieri, che tratteranno il fratello di Petra con molta sufficienza. Cruz continuerà a mettere zizzania tra Martina e i suoi genitori mentre Abel confermerà a Salvador che l’oftalmologo di cui gli ha parlato è in arrivo per visitarlo. Qui la trama completa de La Promessa.

