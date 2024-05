Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 maggio 2024: Thomas è pronto a tornare in pista ma sta tutto nelle mani di Hope!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 29 maggio su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Thomas sarà pronto a tornare a lavoro sulla Hope for The Future. Il ragazzo convincerà Steffy e Hope?

Nella puntata di Beautiful in onda il 29 maggio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Thomas otterrà un’opportunità per tornare in pista e riprendersi il suo posto in azienda. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester riuscirà a parlare con Steffy, a cercare di convincerla a mettere da parte il suo astio per il bene della Forrester Creations e a lasciargli la possibilità di convincere Hope a riaverlo al suo fianco e salvare con lei la linea. La figlia di Ridge accetterà di dare un’opportunità al fratello? E Hope cosa farà?

Anticipazioni Beautiful: Thomas pronto a tornare alla carica

La notizia che la Hope for the Future non ha avuto il successo sperato, ha fatto il giro dell’azienda ed è arrivata anche alle orecchie di Thomas. Il Forrester ha accolto questa novità con un velo di soddisfazione sul volto. Il ragazzo non è certo felice che la linea per cui ha lungamente lavorato abbia fatto un flop ma deve ammettere che la situazione giova parecchio a suo favore. Ora tutti si accorgeranno dello sbaglio che hanno fatto nel cacciarlo dall'azienda e nel non capire quanto lui fosse fondamentale alla Logan e alla sua linea. Al ragazzo mancano però due ostacoli da superare per tornare alla carica e riprendersi il suo posto.

Beautiful Anticipazioni: Thomas cerca di convince Steffy a dargli un’opportunità

Per tornare alla carica e alla ribalta, Thomas ha bisogno di convincere Steffy a riassumerlo in azienda. I due si sono incontrati in ufficio e dopo un iniziale scontro, dato dall’astio e dal risentimento che la ragazza ha nei confronti del fratello, il giovane stilista riuscirà a farsi ascoltare e a spiegare alla sua sorellina la necessità di tornare in azienda, per salvare la collezione della Hope for the Future. Steffy non potrà dargli torto ma avrà i suoi dubbi. La ragazza penserà che la decisione finale spetti solo a Hope. Dovrà essere la stessa Logan a scegliere se riavere al suo fianco Thomas o scegliere di proseguire senza di lui, con tutti i rischi del caso.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope tornerà a collaborare con Thomas?

Steffy non riuscirà a perdonare Thomas ma, con riluttanza, capirà che il fratello è fondamentale per salvare la Hope for the Future. Senza di lui la collezione potrebbe avere ulteriori insuccessi e persino essere chiusa. La Forrester per il momento si opporrà al suo ritorno ma presto lascerà a Hope il compito di scegliere quale destino assegnare alla sua linea. La decisione spetterà solo e unicamente alla Logan che vi anticipiamo, sarà messa con le spalle al muro e le verrà imposto un ultimatum piuttosto gravoso e problematico, che potrebbe spingerla a fare delle mosse che cambieranno per sempre la sua vita.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.