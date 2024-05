Endless Love Anticipazioni 29 maggio 2024: Nihan è stata sequestrata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 29 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che Emir e Kemal scoprono che Nihan è stata rapita!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 maggio 2024, alle 14:10, Emir teme il peggio: Nihan è sparita. Dopo aver allertato il resto della famiglia, l'imprenditore riceve una telefonata da Taner, il quale ammette di aver organizzato il rapimento della moglie ed aggiunge che la libererà soltanto se lo aiuterà ad uscire di prigione. Emir accetta. Intanto, Kemal ascolta i messaggi in segreteria, e così scopre che la Sezin è stata sequestrata. L'ingegnere chiede aiuto a Zehir per rintracciarla, ed anche Salih decide di dargli una mano...

Endless Love Anticipazioni: Nihan viene rapita!

Kemal e Nihan hanno avuto l'ennesimo battibecco. Tuttavia, la loro discussione è stata interrotta dallo squillo di un telefono; l'ingegnere ha risposto, era Asu che gli diceva che aveva bisogno di vederlo. La pittrice, avendo capito che dall'altra parte del cellulare c'era Asu, si è innervosita ed ha reagito d'impulso, allontanandosi repentinamente. E mentre il Soydere si accingeva a raggiungere la sua amica, qualcosa di terribile stava per accadere alla Sezin...

Endless Love Anticipazioni: Taner ricatta Emir!

Emir è in preda al panico. L'imprenditore sa perfettamente che non è la prima volta che la moglie fa perdere le sue tracce, ma, nonostante ciò, non può proprio fare a meno di preoccuparsi: Nihan sembra essere svanita nel nulla. Pertanto, Emir allerta il resto della famiglia. Dopodiché, quest'ultimo riceve una chiamata: è Taner, il quale gli rivela di aver organizzato il rapimento della giovane. Inoltre, Taner spiazza ancora di più Emir aggiungendo che sarebbe disposto a liberare la Sezin, ma soltanto nel caso in cui lui sia disposto ad aiutarlo ad uscire di prigione.

Kemal scopre che Nihan è stata rapita, nelle Anticipazioni di Endless Love del 29 maggio 2024

Emir sta scendendo a patti con il rapitore della consorte: ha accettato di dare una mano a Taner ad evadere dal carcere, così che quest'ultimo lasci andare Nihan. Intanto, anche Kemal sta per scoprire che cosa è successo alla sua amata. Il ragazzo sta ascoltando la segreteria, e trova un messaggio della Sezin, la quale è stata sequestrata da due uomini misteriosi mentre stava provando a contattare il Soydere. Allora, il protagonista si mette subito in moto, chiedendo aiuto a Zehir per rintracciarla. Salih, informato sui fatti, decide di unirsi alle ricerche.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.