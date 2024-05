La Promessa Anticipazioni 29 maggio 2024: Jimena e Manuel si trasferiscono a Madrid?

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 29 maggio 2024 su Canale5 Jimena vorrà lasciare la tenuta dei Lujàn e trasferirsi a Madrid. Manuel la accontenterà? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata del 29 maggio 2024, in onda su Canale5 alle ore 14.55, Jimena farà una richiesta sconvolgente a Manuel. È da tempo che la marchesina non sopporta di stare alla tenuta dei Lujàn, sotto lo stretto controllo i Cruz. Per questo chiederà al marito di partire e di trasferirsi a Madrid per sempre. Il ragazzo non saprà cosa risponderle soprattutto perché una parte di lui vorrebbe liberarsi dell’ingombrante giogo dei genitori. Intanto Pia e Romulo torneranno dal loro piccolo viaggio a Puebla De Tera e scopriranno, con molto fastidio, che Feliciano è stato assunto senza che loro fossero consultati. La presenza del nuovo cameriere non darà fastidio solo a loro ma anche agli altri camerieri, che tratteranno il fratello di Petra con molta sufficienza. Cruz continuerà a mettere zizzania tra Martina e i suoi genitori mentre Abel confermerà a Salvador che l’oftalmologo di cui gli ha parlato è in arrivo per visitarlo.

Anticipazioni La Promessa: Jimena e Manuel in partenza per Madrid?

La gravidanza di Jimena non sta procedendo per il meglio. La marchesa è infastidita dai disturbi classici di una gestante – almeno così pare – ma è soprattutto stanca di dover gestire le intromissioni di Cruz nella sua vita. La marchesina penserà di fuggire dalla tenuta e di cercare una nuova felicità lontano da La Promessa. Chiederà a Manuel di accontentarla e di portarla a vivere a Madrid, dove spera possano finalmente trovare la pace e dove possano essere una famiglia felice, senza le continue pressioni ormai all’ordine del giorno. Suo marito non saprà cosa risponderle soprattutto perché in cuor suo penserà che una partenza non sia poi una cattiva idea.

La Promessa Anticipazioni: Tutti contro Feliciano

Manuel dovrà dare presto una risposta a Jimena ma prima vorrà capire il perché di tanta ostilità tra Jana e Abel, i cui scontri continueranno. Intanto Pia e Don Romulo torneranno da Puebla De Tera dove i due si sono diretti affinché la governante potesse testimoniare contro Don Gregorio. Appena arrivati a casa scopriranno che Feliciano è entrato in servizio senza che loro fossero consultati e se la prenderanno con Petra che, come sempre, ha giocato sporco e ha usato la sua influenza su Cruz per ottenere ciò che voleva. I capi del personale non accetteranno di essere stati scavalcati e prenderanno di mira il nuovo arrivato, che subirà l’astio pure dei suoi colleghi, che non sopporteranno di avere accanto il fratello dell’odiata cameriera della marchesa.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz mette zizzania

Margarita ha minacciato Cruz e Don Alonso di vendicarsi di loro ma le sue parole non hanno fatto paura ai padroni di casa. Cruz continuerà a mettere zizzania tra Martina e i suoi genitori e non intenderà smettere fino a quando non avrà ottenuto la vittoria che desidera, ovvero fino a quando il matrimonio con Antonio passerà nel dimenticatoio. Intanto Curro partirà per andare a trovare Eugenia ma senza dire nulla a nessuno tranne a Jana. Maria e Salvador riceveranno invece ottime notizie. La Fernandez ha chiesto aiuto ad Abel e il dottore confermerà a lei e all’ex soldato che l’oftalmologo di cui ha parlato loro, sta arrivando e ha accettato di visitare il cameriere. Il dottore confermerà di avere buone speranze che il giovane possa riacquistare la vista.

