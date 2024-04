Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 aprile 2024 - Steffy e Finn affronteranno il ritorno di Sheila nelle loro vite. La donna è riuscita a seminare la polizia e a presentarsi a casa del figlio, convinta di potergli parlare. Steffy e Finn la fermeranno e cercheranno di immobilizzarla, legandola. La Carter cercherà di spiegarsi ma né il dottore né sua moglie vorranno ascoltare le sue ragioni, anzi si infurieranno per l’intromissione e la violazione di domicilio della rossa. Come se non bastasse, sull’uscio della loro dimora comparirà un’altra persona, ugualmente inaspettata. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 29 aprile 2024 - Galip si rifiuta di restituire le chiavette USB ad Emir e gli giura che intercetterà la persona che lo sta ricattando. Kemal osserva la scena. Dopodiché, quest'ultimo chiama Nihan per dirle che vuole impossessarsi di queste chiavette, per scoprire una volta per tutte la verità sulla fatidica notte che ha cambiato per sempre le loro vite. Così, il Soydere si reca in un quartiere malfamato per chiedere aiuto a Zehir. Intanto, Zeynep rivela ai genitori di non voler sposare Salih... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 aprile 2024 - Jana sarà determinata a scoprire la verità. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza rivelerà a Maria di voler incontrare la persona che le ha lasciato il bigliettino anonimo. La cameriera riuscirà a venire a capo di questo nuovo mistero della sua vita? Intanto Pia rimprovererà Candela e Simona per essersi assentate per così tanto tempo dalle cucine, mettendo Lope in difficoltà mentre Catalina racconterà a Manuel del colpo gobbo di Lorenzo e di come il Capitano abbia messo in pericolo le loro proprietà. Qui la trama completa de La Promessa.

