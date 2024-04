La Promessa Anticipazioni 29 aprile 2024: Jana vuole la verità una volta per tutte!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 29 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana vorrà incontrare la persona che le ha lasciato un biglietto anonimo.

Nella puntata de La Promessa in onda il 29 aprile 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Jana sarà determinata a scoprire la verità. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza rivelerà a Maria di voler incontrare la persona che le ha lasciato il bigliettino anonimo. La cameriera riuscirà a venire a capo di questo nuovo mistero della sua vita? Intanto Pia rimprovererà Candela e Simona per essersi assentate per così tanto tempo dalle cucine, mettendo Lope in difficoltà mentre Catalina racconterà a Manuel del colpo gobbo di Lorenzo e di come il Capitano abbia messo in pericolo le loro proprietà.

Anticipazioni La Promessa: Jana pronta a scoprire la verità

Jana ha trovato un bigliettino anonimo, scritto da qualcuno che sembra conoscere il suo passato e quello di sua madre. La ragazza, che non ha mai dimenticato il suo vero obiettivo, ovvero quello di scoprire cosa sia successo alla sua mamma, vorrà vederci chiaro nella faccenda e informerà Maria di avere intenzione di incontrare questo misterioso personaggio. Chi vorrà parlarle per confessarle qualcosa che lei ancora ignora e che potrebbe darle una nuova via per scoprire tutta la verità? Vi anticipiamo che presto Jana farà la conoscenza di una vecchia amica di Dolores che sa molto di più di quanto la cameriera si aspetti.

La Promessa Anticipazioni: Pia rimprovera Candela e Simona

Candela e Simona si sono messe alla ricerca di Don Carlos, sparito nel nulla. Le due donne hanno paura che sia successo qualcosa di grave al loro maestro e per diverso tempo si sono assentate dalle cucine de La Promessa, finendo per mettere Lope nei guai. Pia dovrà rimetterle in riga. La governante le sgriderà per il loro comportamento e le inviterà a non provarci più. Non dovranno più permettersi di assentarsi dal loro lavoro senza una valida giustificazione.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina e Manuel in ansia

Lorenzo ha in pugno la tenuta. Il Capitano è riuscito a inserire una clausola nel contratto del prestito e visto che Don Alonso non ha il denaro da restituirgli, presto diventerà padrone di una parte delle terre. Catalina, che si sente profondamente in colpa per non aver capito nulla e per essersi fatta imbrogliare, racconterà tutto a Manuel, che condividerà con lei la preoccupazione che la sua famiglia possa avere dei guai a causa del padre di Curro. Riusciranno i Lujàn a liberarsi del giogo del De La Mata?

