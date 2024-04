Beautiful, Anticipazioni Puntate del 29 aprile 2024: Sheila è tornata... e non è sola!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 29 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Sheila cercherà di parlare con Steffy e Finn ma i due ragazzi si affretteranno a fermarla e a legarla. All'improvviso, sulla loro porta, comparirà qualcun altro.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 29 aprile 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Steffy e Finn affronteranno il ritorno di Sheila nelle loro vite. La donna è riuscita a seminare la polizia e a presentarsi a casa del figlio, convinta di potergli parlare. Steffy e Finn la fermeranno e cercheranno di immobilizzarla, legandola. La Carter cercherà di spiegarsi ma né il dottore né sua moglie vorranno ascoltare le sue ragioni, anzi si infurieranno per l’intromissione e la violazione di domicilio della rossa. Come se non bastasse, sull’uscio della loro dimora comparirà un’altra persona, ugualmente inaspettata.

Anticipazioni Beautiful: Thomas è fuori dalla Forrester

I Forrester hanno deciso: Thomas sarà licenziato. Il giovane stilista dovrà andarsene e non potrà più tornare al suo tavolo di lavoro. Il ragazzo ha tentato invano di difendersi e di spiegarsi ma la decisione è stata unanime e pure Steffy, la sorella che lo ha sempre difeso, non lo vuole più in azienda e desidera che sia punito per aver fatto soffrire la sua famiglia. La più furiosa di tutti è sicuramente Hope, tradita e ingannata ancora una volta dalla persona a cui ha voluto dare ancora nuovamente fiducia.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn contro Sheila

Steffy, Finn e Thomas sono piombati nell’incubo di nuovo. La Forrester e suo marito sono rimasti sconvolti dal ritorno di Sheila, che si è presentata a casa loro in piena notte. La Carter ha cercato di spiegarsi ma i due ragazzi, spaventati e furiosi, proveranno a fermarla, legandola. La rossa tenterà di divincolarsi e chiederà a suo figlio di ascoltare quello che lei ha da dirgli. Stavolta però Finn non vorrà ascoltare nemmeno una mezza parola e Steffy dovrà persino fermarlo, prima che possa scagliarsi contro la madre. Ma sarà soprattutto quello che succederà dopo a far crollare la situazione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Arriva Bill!

Sheila non sarà l’unica a presentarsi a casa di Steffy e Finn. Sulla porta dell’abitazione dei due ragazzi comparirà anche Bill. Mentre la Forrester e suo marito cercheranno di legare la Carter, lo Spencer uscirà dalle tenebre e Steffy sarà felice di vederlo, convinta che possa dar loro una mano a tenere ferma la rossa e a chiamare la polizia per far arrestare la criminale, una volta per tutte. Ma la presenza dello Spencer non sarà però per nulla risolutiva. Il magnate sarà là sì per aiutare ma non la sua ex nuora.

