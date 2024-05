Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 maggio 2024 - Hope comincerà a sudare freddo; il suo destino è a rischio. La Logan scoprirà che la nuova collezione della Hope for The Future è stata un fiasco. La ragazza sarà molto preoccupata di non riuscire a riconquistare i critici e i clienti ma soprattutto si convincerà che la causa sia da imputare all’allontanamento di Thomas dall’azienda. Comincerà quindi a pensare all’opzione di richiamarlo a lavorare con lei. Intanto il Forrester rivelerà a Paris di voler tornare presto in pista e di desiderare a ogni costo che la sua famiglia si renda conto di quanto ha bisogno di lui. Il giovane dovrà però superare le ostilità di sua sorella. Steffy non è ancora pronta a riaccoglierlo a casa e a perdonarlo. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 28 maggio 2024 - Kemal è a casa di Asu, dove, oltre a quest'ultima, c'è anche Hakki. Benché l'uomo avesse dichiarato di non avere alcun problema di salute, in verità è malato di cancro e, purtroppo, non gli resta molto da vivere. Hakki ha fatto chiamare sia il giovane che Asu per chiedere loro di fare in modo che il suo ultimo desiderio si realizzi prima che lui passi a miglior vita: vorrebbe vederli sposati. Al Soydere piacerebbe davvero molto accontentarlo, però si vede costretto a dargli una risposta negativa, perché, se accettasse, non farebbe altro che prendersi gioco della ragazza, essendo innamorato di un'altra... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 maggio 2024 - per Maria saranno giorni molto importanti. La Fernandez prima avvertirà Jana del ritorno di Ramona in paese poi chiederà ad Abel di aiutare Salvador. La ragazza vorrà trovare una soluzione affinché l’ex soldato possa tornare a vedere. Il medico le darà buone notizie ma non sarà lui a dare la risposta definitiva; servirà un consulto di uno specialista. Intanto Petra convincerà Cruz ad assumere Feliciano mentre Margarita e Fernando continueranno a pungolare Martina, affinché si faccia vedere a Madrid con Antonio e ufficializzi il loro fidanzamento. La ragazza rifiuterà categoricamente e scatenerà l’ira di sua madre, che se la prenderà con i suoi cognati per il trattamento che hanno riservato a tutti. Qui la trama completa de La Promessa.

