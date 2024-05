La Promessa Anticipazioni 28 maggio 2024: Maria chiede aiuto ad Abel. Salvador potrebbe tornare a vedere!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 28 maggio 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Maria chiederà ad Abel di visitare Salvador. Il medico avrà buone notizie per l'ex soldato. Margarita intanto minaccerà Cruz e Don Alonso.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 28 maggio 2024, alle ore 14.55, per Maria saranno giorni molto importanti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Fernandez prima avvertirà Jana del ritorno di Ramona in paese poi chiederà ad Abel di aiutare Salvador. La ragazza vorrà trovare una soluzione affinché l’ex soldato possa tornare a vedere. Il medico le darà buone notizie ma non sarà lui a dare la risposta definitiva; servirà un consulto di uno specialista. Intanto Petra convincerà Cruz ad assumere Feliciano mentre Margarita e Fernando continueranno a pungolare Martina, affinché si faccia vedere a Madrid con Antonio e ufficializzi il loro fidanzamento. La ragazza rifiuterà categoricamente e scatenerà l’ira di sua madre, che se la prenderà con i suoi cognati per il trattamento che hanno riservato a tutti.

Anticipazioni La Promessa: Buone notizie per Salvador e tutto grazie a Maria

Nonostante la grande confusione, Maria non ha mai dimenticato il bene che vuole a Salvador. Per questo la vedremo fare di tutto per aiutare il ragazzo. La giovane chiederà ad Abel – che continua a battibeccare con Jana ma che la stessa cameriera ritiene un buon medico – di visitare l’ex soldato e di dar loro un’opinione sulle sue condizioni. Il dottore riferirà che la cecità di Salvador potrebbe avere una cura e che il ragazzo potrebbe tornare a vedere. Servirà però un consulto di un oftalmologo specialistico, che lui conosce e che chiamerà alla tenuta affinché possa visitare il ragazzo. Maria sarà molto felice sia per questa grande notizia sia di informare Jana del ritorno di Ramona in paese. L’amica di Dolores potrebbe essere fondamentale anche stavolta. Petra intanto, approfittando dell’assenza di Pia e Don Romulo, convincerà Cruz ad assumere suo fratello Feliciano.

La Promessa Anticipazioni: Margarita e Fernando insistono con Martina

Fernando ha gelato Alonso rivelandogli di volere a tutti i costi che Martina si sposi solo per avere la sua vendetta. Se sua figlia convolerà a nozze con un futuro duca, la loro famiglia sarà elevata a un rango più elevato di quella di Don Alonso e Cruz e finalmente giustizia sarà fatta. Per questo il fratello minore del nostro Lujàn, con la complicità della moglie, continuerà a pungolare la sua bambina e le imporrà di presentarsi a Madrid insieme ad Antonio, per ufficializzare il loro fidanzamento. La giovane marchesina si rifiuterà categoricamente. Intanto Manuel cercherà di capire come mai Jana non sopporti Abel e perché tra i due ci sia così tanta inimicizia. Il marchese domanderà a Mauro cosa ne pensi del medico e il valletto gli confiderà di considerare piuttosto strano il fatto che il dottore abbia chiesto di dormire negli alloggi della servitù. Il medico nasconderà qualcosa?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Margarita minaccia Cruz e Don Alonso

Cruz sta facendo di tutto per allontanare Martina dai suoi genitori e per convincerla a non sposarsi. La marchesa non vuole che Margarita l’abbia vinta e vuole darle una sonora lezione. Ma anche sua cognata ha intenzione di vendicarsi di lei e di suo marito. Capito che l’odiata cognatina sta facendo di tutto per metterle i bastoni tra le ruote, la moglie di Don Fernando minaccerà lei e Alonso di fargliela pagare per il trattamento che la sua famiglia ha ricevuto. La donna accuserà i marchesi di aver trattato lei, suo marito e sua figlia come dei poveracci, bisognosi di compassione. La cosa non solo non è da apprezzare ma ha finito per umiliare tutti ed è imperdonabile.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.