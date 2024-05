Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 maggio 2024: Hope è disperata e ora ha bisogno di Thomas!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 28 maggio su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Hope capirà che il futuro della sua collezione è in bilico. Riuscirà a salvare la Hope for the Future senza richiamare Thomas?

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 28 maggio 2024, alle ore 13.50, Hope comincerà a sudare freddo; il suo destino è a rischio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan scoprirà che la nuova collezione della Hope for The Future è stata un fiasco. La ragazza sarà molto preoccupata di non riuscire a riconquistare i critici e i clienti ma soprattutto si convincerà che la causa sia da imputare all’allontanamento di Thomas dall’azienda. Comincerà quindi a pensare all’opzione di richiamarlo a lavorare con lei. Intanto il Forrester rivelerà a Paris di voler tornare presto in pista e di desiderare a ogni costo che la sua famiglia si renda conto di quanto ha bisogno di lui. Il giovane dovrà però superare le ostilità di sua sorella. Steffy non è ancora pronta a riaccoglierlo a casa e a perdonarlo.

Anticipazioni Beautiful: Hope disperata. Il suo futuro è appeso a un filo

Hope è in ansia per Bill e per quello che potrebbe succedere alla sua famiglia con Sheila Carter di nuovo in giro e libera. La ragazza dovrà però affrontare un altro problema molto fastidioso: il flop della sua nuova collezione. Le nuove uscite della Hope for The Future non hanno convinto la critica anzi sono proprio state stroncate dai critici e non hanno, di conseguenza, conquistato i clienti. Il futuro del suo lavoro è appeso a un filo. La ragazza capirà infatti che il motivo di un tale insuccesso risiede nella mano del nuovo disegnatore. Nonostante la bravura di Eric e Zende, il solo ad aver saputo cogliere l’essenza della linea di Hope, è stato Thomas. Con lui fuori dai giochi, la critica è stata durissima e il confronto con la precedente sfilata è stato durissimo. Insomma la figlia di Brooke comprenderà – con un certo fastidio – di aver perso il lead designer più adatto a lei e di aver diminuito drasticamente le sue opportunità di successo. Con questa convinzione nella testa, le balenerà l’idea di richiamare il fratello di Steffy al suo fianco ma come perdonarlo per quello che ha fatto? Potrà davvero mettere da parte quanto successo per salvare tutta la sua carriera?

Beautiful Anticipazioni: Thomas pronto a tornare alla Forrester

La notizia dell’insuccesso della Hope for The Future ha fatto il giro dell’azienda e di tutti i componenti della famiglia Forrester. Anche Thomas è venuto a sapere che Hope si trova nei guai e che potrebbe pagare caro il suo allontanamento dalla collezione. Il ragazzo dichiarerà a Paris di essere pronto a tornare in pista e di volere con tutte le sue forze, che la sua famiglia capisca la necessità di riassumerlo e di lasciargli salvare la linea della Logan. Ma il giovane stilista saprà molto bene che dovrà prima di tutto convincere Steffy, sua sorella e anche la persona che più di tutte è rimasta delusa delle sue ultime azioni.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Thomas a confronto

Thomas sa di aver deluso la sua famiglia e di aver fatto infuriare sia Ridge che Brooke. Ma avere suo padre e la Logan non dalla sua parte non è una novità per il ragazzo. Lo è invece avere Steffy contro di lui e arrabbiata come non mai. La ragazza è rimasta molto delusa dal comportamento del fratello e per questo non si è opposta, come altre volte, a che lui venisse cacciato dall’azienda di famiglia. I due Forrester avranno uno scontro, il primo da quando Thomas è stato licenziato. Lo stilista cercherà di convincere la sua sorellina a concedergli un’altra opportunità almeno sul lavoro. Lui saprebbe come salvare la Hope for The Future e come permettere alla Forrester Creations di limitare i danni economici che le recenti critiche hanno causato. Ma otterrà quello che desidera? Vi anticipiamo che l’ultima decisione non spetterà a Steffy, che chiederà a Hope di fare una scelta dura ma necessaria se vorrà continuare con il suo sogno da designer.

