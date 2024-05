Endless Love Anticipazioni 28 maggio 2024: Kemal deve sposare Asu!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 28 maggio 2024 su Canale 5: Hakki, in fin di vita, chiede a Kemal di sposare Asu...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci svelano che resteremo a bocca aperta. Nell'episodio in onda il 28 maggio 2024, alle 14:10, Kemal e Nihan stanno avendo l'ennesimo battibecco, che però viene interrotto dallo squillo del telefono: è Asu, ha bisogno che l'ingegnere la raggiunga subito. La pittrice, gelosa, si allontana, mentre il Soydere si affretta ad andare dall'amica. A casa di Asu c'è anche Hakki, il quale sta per morire e chiede al giovane di realizzare il suo ultimo desiderio, sposando la nipote. Per quanto voglia accontentarlo, Kemal gli dice di non poterlo fare: sarebbe come illudere Asu, dato che lui ama un'altra persona...

Endless Love Anticipazioni: Nihan gelosa...

Vildan ed Onder, dopo il grande spavento che si sono presi, hanno capito di dover far sentire ad Ozan, che aveva da poco tentato il suicidio, tutto il loro supporto. Per questo motivo, i due hanno organizzato un party per festeggiare il suo matrimonio con Zeynep. All'evento, ovviamente, non poteva mancare Kemal, che non si è presentato da solo: insieme a lui c'era Asu. Quando Nihan li ha visti insieme è su tutte le furie. Folle di gelosia, la pittrice si è attaccata alla bottiglia, sperando di riuscire ad affogare il dispiacere nell'alcol...

Endless Love Anticipazioni: Asu chiama Kemal e Nihan si arrabbia...

Il Soydere e la Sezin stanno per avere l'ennesimo battibecco. Dopo quanto accaduto alla festa, gli ex fanno scintille. Tuttavia, la loro discussione viene interrotta dallo squillo di un telefono; Kemal risponde: è la socia, che gli dice che ha bisogno di vederlo. Nihan, avendo capito che dall'altra parte del cellulare c'è Asu, s'innervosisce e reagisce d'impulso, allontanandosi repentinamente. L'ingegnere, invece, si appresta a raggiungere la sua amica.

Hakki vuole che Kemal sposi Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 28 maggio 2024

Kemal è a casa di Asu, dove, oltre a quest'ultima, c'è anche Hakki. Benché l'uomo avesse dichiarato di non avere alcun problema di salute, in verità è malato di cancro e, purtroppo, non gli resta molto da vivere. Hakki ha fatto chiamare sia il giovane che Asu per chiedere loro di fare in modo che il suo ultimo desiderio si realizzi prima che lui passi a miglior vita: vorrebbe vederli sposati. Al Soydere piacerebbe davvero molto accontentarlo, però si vede costretto a dargli una risposta negativa, perché, se accettasse, non farebbe altro che prendersi gioco della ragazza, essendo innamorato di un'altra...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.