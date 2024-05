Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 maggio 2024 - Liam e Wyatt penseranno di aver perso per sempre il loro padre. I due ragazzi, arrivati a Villa Forrester, cercheranno di spingere Bill a tornare in sé e ad allontanare Sheila dalla loro casa. Peccato però che lo Spencer sia più che mai deciso ad avere una relazione con la Carter e riveli ai figli, gelandoli, di essere innamorato come non mai e di aver trovato, finalmente, la donna che potrà amarlo e capirlo nonostante i suoi errori. Dopo aver fatto capire ai suoi rampolli che non lascerà andare la rossa, li inviterà ad andarsene dalla sua casa e a non tornarci più se prima non avranno cambiato idea sulla sua nuova compagna. Intanto Steffy e Finn cercheranno di capire quali mosse mettere in atto per difendersi dai loro nemici e non perdere la loro felicità. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 23 maggio 2024 - la Sezin, il Soydere e Zehir hanno scoperto qual è il luogo in cui presto si recheranno Karen - la ragazza presente la famigerata notte dell'omicidio di Linda attribuito ad Ozan - ed il marito per ritirare il loro passaporto. Tuttavia, prima che possano raggiungerli, arrivano degli agenti di polizia che, inaspettatamente, portano via con loro Karen ed il consorte. I tre credono che la coppia sia stata condotta in centrale, ed invece, con profondo sconcerto, scoprono che non è così. Allora, Nihan e Kemal iniziano a pensare che possa esserci lo zampino di Emir... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 maggio 2024 - Don Romulo dovrà affrontare un piccolo e strano inconveniente. Il maggiordomo dovrà fermare un giovane sconosciuto che si aggirerà intorno alla tenuta, con fare sospettoso. Chi sarà? Intanto Maria sarà sempre più tesa per via dei suoi sentimenti poco chiari per Salvador e Lope. Uno dei due ragazzi le darà però un aiuto inaspettato per far luce sulla sua situazione. Simona e Candela spingeranno Catalina a cercare informazioni su Don Carlos. La marchesina le accontenterà e tornerà a casa con il maestro. Le due cuoche ne saranno felicissime. Qui la trama completa de La Promessa.

