Endless Love Anticipazioni 23 maggio 2024: Zeynep vuole il divorzio, Ozan tenta il suicidio!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 23 maggio 2024 su Canale 5: Ozan, disperato perché Zeynep vuole il divorzio, prova a togliersi la vita. Nihan e Kemal, invece, hanno dei forti sospetti su Emir...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 23 maggio 2024, alle 14:10, Nihan è determinata a scoprire che cosa nasconda Zeynep, pertanto chiede un incontro a Salih. Mosso dalla stessa intenzione, Kemal chiede invece un incontro ad Ozan. In seguito, quest'ultimo si accorge che la moglie è scomparsa. Trova una sua lettera in cui gli dice che, benché lo ami, preferisce divorziare, così da non creargli problemi con la sua famiglia che, chiaramente, non l'accetta. In preda alla disperazione, Ozan prova a togliersi la vita. Onder e Vildan lo scoprono mentre sta perdendo conoscenza e gli prestano soccorso. Intanto, la pittrice, l'ingegnere e Zehir arrivano nel luogo in cui dovrebbero trovarsi Karen ed il marito, ma arriva prima la polizia, che porta via i coniugi. In un secondo momento, la Sezin ed il Soydere vengono a sapere che Karen ed il consorte non sono mai giunti in centrale; che ci sia lo zampino di Emir?

Endless Love Anticipazioni: Nihan e Kemal indagano su Zeynep...

Nihan non riesce a capire che cosa sia accaduto a Zeynep. Da quando quest'ultima è convolata a nozze con Ozan, sembra aver perduto definitivamente la sua solarità. Certa che Zeynep nasconda qualcosa, forse un terribile segreto, e determinata a scoprire di che cosa si tratti, la pittrice chiede un incontro a Salih, sperando che lui abbia le risposte alle sue domande. D'altro canto, anche Kemal sta indagando sulla sorella. Pertanto, l'ingegnere sta chiedendo al nuovo cognato di vedersi per parlare a quattr'occhi di ciò che sta succedendo...

Endless Love Anticipazioni: Ozan tenta il suicidio!

Ozan sta per fare una scoperta che lo getterà nello sconforto più totale. Il giovane si accorge che Zeynep non è in casa, e, al suo posto, trova una lettera scritta di suo pugno. La moglie ha messo nero su bianco che, nonostante lo ami, ha deciso di chiedere il divorzio, perché non vuole che si allontani dalla famiglia - che continua a non accettarla - a causa sua. In preda alla disperazione, Ozan arriva a compiere un gesto estremo: prova a togliersi la vita. Per fortuna, Onder e Vildan trovano il figlio per tempo e riescono a prestargli soccorso...

Nihan e Kemal trovano Karen, nelle Anticipazioni di Endless Love del 23 maggio 2024

La Sezin, il Soydere e Zehir hanno scoperto qual è il luogo in cui presto si recheranno Karen - la ragazza presente la famigerata notte dell'omicidio di Linda attribuito ad Ozan - ed il marito per ritirare il loro passaporto. Tuttavia, prima che possano raggiungerli, arrivano degli agenti di polizia che, inaspettatamente, portano via con loro Karen ed il consorte. I tre credono che la coppia sia stata condotta in centrale, ed invece, con profondo sconcerto, scoprono che non è così. Allora, Nihan e Kemal iniziano a pensare che possa esserci lo zampino di Emir...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.