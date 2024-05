La Promessa Anticipazioni 23 maggio 2024: Don Romulo in allerta. Uno sconosciuto si aggira intorno alla tenuta

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 23 maggio 2024 Don Romulo stanerà uno sconosciuto che si aggira intorno alla tenuta. Chi sarà? Ecco la trama completa dell’episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 23 maggio 2024, alle ore 16.20, Don Romulo dovrà affrontare un piccolo e strano inconveniente. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il maggiordomo dovrà fermare un giovane sconosciuto che si aggirerà intorno alla tenuta, con fare sospettoso. Chi sarà? Intanto Maria sarà sempre più tesa per via dei suoi sentimenti poco chiari per Salvador e Lope. Uno dei due ragazzi le darà però un aiuto inaspettato per far luce sulla sua situazione. Simona e Candela spingeranno Catalina a cercare informazioni su Don Carlos. La marchesina le accontenterà e tornerà a casa con il maestro. Le due cuoche ne saranno felicissime.

La Promessa Anticipazioni: Uno sconosciuto si aggira intorno alla tenuta

Una novità anzi un nuovo arrivo stanno per travolgere le trame de La Promessa. Don Romulo si accorgerà che intorno alla tenuta si sta aggirando da ore un ragazzo sconosciuto. Il maggiordomo, temendo possa essere un ladro, deciderà di affrontarlo e scoprirà che non si tratta di un criminale ma di qualcuno arrivato nelle terre dei Lujàn per raggiungere una sua vecchia conoscenza. Il giovane gli rivelerà di chiamarsi Feliciano e di cercare Petra Arcos. Ma chi sarà? Che cosa avrà a che fare con la cameriera personale di Cruz. Vi anticipiamo che la sua vera identità sarà al centro delle prossime puntate della nostra Soap.

Anticipazioni La Promessa: Maria pronta a prendere una decisione?

Salvador ha voluto risposte e la sua insistenza ha spinto Maria non solo a farsi un esame di coscienza ma anche a decidere di lasciare il suo fidanzato per capire i suoi veri sentimenti. La Fernandez è arrivata alla conclusione di non poter continuare a stare accanto al cameriere con il dubbio di amare Lope. Per questo si è trovata a farsi lei stessa delle domande, senza però cavarne piede. Sarà uno dei ragazzi a darle una mano inaspettata per risolvere la situazione e mettere un punto su tutto quello che è successo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina riporta Don Carlos alla tenuta

Candela e Simona non si danno pace. Le due sono in ansia per Don Carlos e vogliono sapere cosa gli sia successo e se sia davvero così tanto malato. Le due riusciranno a convincere Catalina a recarsi in paese per cercare nuove informazioni e attenderanno il ritorno della marchesina a casa. La ragazza non solo riuscirà ad avere buone notizie ma porterà il maestro di nuovo alla tenuta, sano e salvo per la gioia delle due cuoche, che potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 24 maggio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.