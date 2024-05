Endless Love Anticipazioni Puntate dal 20 al 26 maggio 2024: Ozan tenta il suicidio e finisce in ospedale!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 20 al 26 maggio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 20 maggio 2024

Kemal è furibondo perché non riesce ad accettare che Zeynep abbia deciso di sposare Ozan in gran segreto. Inoltre, il giovane è tormentato dai sensi di colpa, perché è convinto che, se non avesse abbandonato la famiglia in questo momento difficile, le cose sarebbero andate diversamente. Intanto, Onder è riuscito a rintracciare i due sposini, che, dopo il matrimonio, sono fuggiti. L'uomo cerca di convincere Zeynep ed Ozan a tornare a casa.

Puntata in onda Martedì 21 maggio 2024

Vildan non accetta che Ozan abbia sposato Zeynep, tanto che si augura che si lascino a breve. Intanto, Leyla sa che presto la sua casa verrà venduta all'asta, ma non si dà per vinta: è pronta a battersi per tenersi l'immobile, ed è sicura che riuscirà a spuntarla. Kemal, invece, ha paura di una possibile ingerenza da parte di Emir, tanto che offre all'amica il suo sostegno, sia morale che economico.

Puntata in onda Mercoledì 22 maggio 2024

Zeynep si sente in grande difficoltà, perché capisce di non essere la benvenuta nella villa di Emir: sia quest'ultimo che la famiglia di Nihan sembrano non gradire la sua presenza in casa loro. Intanto, Asu è entrata in possesso delle foto compromettenti che ritraggono la giovane insieme ad Emir. Allora, la ragazza chiede a Zeynep d'incontrarsi per spronarla a prendere provvedimenti prima che sia troppo tardi: non può lasciare che Kemal venga bersagliato a causa sua. La mora, di conseguenza, propone ad Ozan di annunciare pubblicamente che si sono sposati, mentre Asu va a prendere di petto lo spietato imprenditore per avvisarlo di avere le foto che aveva spedito all'ingegnere e per imporgli di lasciarlo in pace.

Puntata in onda Giovedì 23 maggio 2024

Nihan vuole scoprire che cosa nasconda Zeynep, pertanto chiede un incontro a Salih. Mosso dalla stessa intenzione, Kemal chiede invece un incontro ad Ozan. Dopodiché, quest'ultimo si accorge che la moglie è sparita. Trova una sua lettera in cui gli dice che, benché lo ami, preferisce divorziare, così da non creargli problemi con la sua famiglia che, chiaramente, non l'accetta. Disperato, Ozan prova a togliersi la vita. Onder e Vildan lo scoprono mentre sta perdendo conoscenza e gli prestano soccorso. Intanto, la pittrice, l'ingegnere e Zehir arrivano nel luogo in cui dovrebbero trovarsi Karen ed il marito, ma arriva prima la polizia, che porta via i coniugi. In un secondo momento, la Sezin ed il Soydere apprendono con sgomento che Karen ed il consorte non sono mai giunti in centrale, e cominciano a sospettare che ci sia lo zampino di Emir.

Puntate in onda in daytime e in seconda serata Venerdì 24 maggio 2024

Un uomo misterioso - che poi si rivelerà essere Tufan - manda a Kemal e a Nihan un file contenente la registrazione dell'interrogatorio di Karen ed Emir. Allora i due capiscono che i loro sospetti sull'intervento dell'imprenditore erano fondati: c'è il suo zampino dietro la sparizione della donna. Intanto, la Sezin viene a sapere che Ozan ha tentato il suicidio e corre in ospedale, dove gli promette che ritroveranno Zeynep e la riporteranno a casa. Vildan, disperata, chiede al Soydere di aiutarli nell'impresa. Secondariamente, Zeynep, non sapendo dove trascorrere la notte, chiede ospitalità a Salih, il quale l'accoglie. Per loro è l'occasione per chiarirsi. Poi, Salih chiama Kemal per avvisarlo, e quest'ultimo va a prendere la sorella per portarla in ospedale da Ozan.

Puntate in onda Sabato 25 maggio 2024

Kemal ha una proposta per Ozan: si occuperà di lui e di Zeynep, a patto che lascino la villa di Emir. Ozan sembra propenso ad accettare, mentre la giovane non ne vuole sapere. Pertanto, non potendo svelare le sue vere ragioni, provoca Vildan, conscia che quest'ultima si opporrà ad un loro eventuale trasferimento. Intanto, Nihan confessa all'ingegnere che il marito le ha detto che ha disseppellito il corpo di Linda per portarlo al cimitero; per il Soydere, però, si tratta soltanto di un depistaggio da parte di Emir. In un secondo momento, Leyla e Nihan si stanno recando all'asta, quando vengono tamponate. Dato che non hanno i documenti dell'automobile, l'altro conducente richiede l'intervento della polizia. Le due pensano che si tratti di una sfortunata coincidenza, ma, in verità, fa tutto parte di un piano di Galip per permettere a Vildan di presentarsi all'asta ed acquistare indisturbatamente la casa di Leyla. Kemal, invece, ha trovato il covo - presieduto dagli uomini di Emir - in cui è stata portata Karen. Dopo che lei le ha assicurato che gli svelerà come andarono realmente le cose la notte dell'omicidio, lui si mette sulle tracce del marito, Taner, ancora prigioniero.

Puntate in onda Domenica 26 maggio 2024

