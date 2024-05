La Promessa Anticipazioni dal 20 al 24 maggio 2024: Cruz vuole sabotare le nozze di Martina per vendicarsi di Margarita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 20 al 24 maggio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, cambia orario dal 20 maggio 2024 e va in onda alle ore 16.20 sino alle ore 16.55.

Puntata di Lunedì 20 maggio 2024

Jana incontra nuovamente Abel ma stavolta alla tenuta. La ragazza non riesce a trattenersi e rivolge al nuovo arrivato parole pungenti.

Intanto Manuel fa le presentazioni e porta Abel a fare la conoscenza di Don Romulo e Pia, esponendo loro la decisione del suo amico di voler dormire nella parte del palazzo dedicata agli alloggi della servitù.

La vita di Martina sta per cambiare completamente. Don Fernando e Margarita, durante una colazione, informano che la loro figlia ha ricevuto una proposta di matrimonio dal figlio del duca de Carvajal y Cifuentes. La giovane marchesina deve cercare di non mostrare alcun disappunto davanti alla felicità dei suoi genitori, che sperano di aver trovato una soluzione allo scandalo che lei ha generato.

Puntata di Martedì 21 maggio 2024

Candela e Simona devono decidere che fare dopo le rivelazioni di Catalina. Le due cuoche sono molto in pena per Don Carlos e vorrebbero vederci ancora più chiaro. Il maestro starà davvero così male come si pensa? Maria è sempre più confusa e per impedire che i tormenti prendano il sopravvento su di lei, decide di rompere con Salvador e di capire se prova qualcosa di sincero vero Lope. Cruz intanto non smette di essere infastidita dall'atteggiamento di Margarita, che non smette di vantarsi del matrimonio della figlia e del grande salto in avanti che la sua famiglia farà, imparentandosi con un duca. La marchesa stanca di vedere sua cognata pavoneggiarsi, chiede a Don Lorenzo di darle una mano per sabotare le nozze della nipote.

Puntata di Mercoledì 22 maggio 2024

Cruz ha in mente solo una cosa: sabotare le nozze di Martina e prendersi la sua rivincita su Margarita. La marchesa non sopporta più il pavoneggiarsi della cognata e crede anche che lei e Don Fernando stiano nascondendo qualche segreto che deve essere svelato. Per questo chiede a Don Lorenzo di aiutarla a indagare.

Martina non ha intenzione di accettare di sposare il figlio del duca e per questo tenta di riavvicinarsi a Curro, nonostante tra lei e il ragazzo ci sia molta tensione. Curro chiede a Jana dei consigli su come comportarsi ma sua sorella non è in grado di essere molto obiettiva, visto che continua ad avere duri scontri con Abel, che si rivela essere un grande maleducato soprattutto con lei.

Puntata di Giovedì 23 maggio 2024

Maria è sempre più tesa per via dei suoi sentimenti poco chiari. Ama Salvador o ama Lope? Ancora non lo sa. Uno dei ragazzi le dà un aiuto inaspettato per risolvere la situazione e per mettere un punto a tutto questo trambusto. Intanto Simona e Candela spingono Catalina a fare di nuovo visita a Don Carlos. La loro preoccupazione si placa quando il maestro torna a La Promessa insieme alla marchesina. Don Romulo si accorge che uno sconosciuto si aggira per la tenuta. Il maggiordomo lo ferma e gli chiede cosa ci faccia là. Il giovane risponde di chiamarsi Feliciano e di cercare Petra Arcos.

Puntata di Venerdì 24 maggio 2024

Il misterioso ragazzo di nome Feliciano rivela di essere il fratello di Petra. Il giovane chiede di poter rimanere alla tenuta per un po’ di tempo e magari di trovare là un piccolo lavoretto. Petra intercede per lui e domanda a Don Romulo se c’è qualche possibilità che il suo fratellino possa rimanere. Abel umilia Jana e sminuisce l’importanza delle cure che la cameriera ha prestato a Jimena. Tutto questo davanti a Manuel e a sua moglie, che invece continua a sostenere che la giovane domestica le sia stata di grande aiuto.

Cruz rivela a Margarita di essere sicura che alla fine Martina obbedirà ai suoi genitori e Curro, messo al corrente di questo, si arrabbia tantissimo e se la prende con la marchesina. Il giovane conte accusa la sua innamorata di averlo preso in giro. Tra Jana e Abel scoppia un diverbio davanti a Manuel e Jimena. Cosa succederà ora?

Cruz intanto cerca di dare consigli a Martina e le dice che non deve sentirsi obbligata a sposare Antonio. Peccato che le cose si complichino quando alla tenuta arriva un mazzo di fiori indirizzato alla marchesina da parte del figlio del duca. La figlia di Don Fernando non è per nulla contenta del gesto e nemmeno del biglietto che accompagna il regalo mentre i suoi genitori sono convinti che le nozze siano ormai cosa fatta. Per Cruz è un momento di grande nervosismo. La signora Lujàn non può permettere che sua nipote o meglio i suoi cognati si arricchiscano e vengano persino accolti a corte, dal re.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.20 su Canale 5.