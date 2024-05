Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 maggio 2024 -Liam e Wyatt decideranno di scendere in campo per parlare con Bill. I due ragazzi non sopporteranno l’idea che il loro padre abbia perso la testa per Sheila e convinti di poter fare qualcosa, si presenteranno da lui. Peccato però che il magnate non avrà pietà nemmeno per i suoi figli e gelerà pure loro rivelando di amare la Carter e di volerla accanto a lui per sempre. Sembra proprio che non ci siano più chance di riportare Dollar Bill sulla retta via. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 22 maggio 2024 - Asu è furente. La giovane non riesce a tollerare il pensiero che Emir si sia messo in testa di colpire ed affondare il Soydere sfruttando l'ascendente che ha sui suoi fratelli. Già una volta l'ha messo sull'attenti, ed ora, dopo aver visto gli scatti, torna all'attacco. Asu si dirige come una furia cieca dallo spietato imprenditore per avvisarlo del fatto che le foto che aveva inviato all'ingegnere non gli sono arrivate, perché ne è entrata prima in possesso lei; inoltre, gli intima di smetterla di fare la guerra a Kemal: deve lasciarlo in pace! Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 maggio 2024 - Martina cercherà di sfuggire alle sue nozze. Nell’episodio della Soap vedremo la marchesina tentare di riavvicinarsi a Curro ma lui, ancora molto scosso dai continui rifiuti ricevuti dalla sua amata e furioso per la proposta di matrimonio appena arrivata, si mostrerà freddo e distaccato. Sconvolto dagli eventi, il conte cercherà di avere consigli da Jana ma sua sorella sarà troppo presa dal nuovo arrivato Abel e dai loro battibecchi. Intanto Cruz continuerà a orchestrare un piano per sabotare le nozze della nipote e dare così una lezione a Margarita, che non smetterà di vantarsi di quanto diventeranno importanti lei e la sua famiglia imparentandosi con un duca. La marchesa vorrà distruggere i sogni di gloria della cognata e Don Lorenzo le darà una mano a sondare nei più oscuri segreti dei suoi cognati. Qui la trama completa de La Promessa.

