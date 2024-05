Endless Love Anticipazioni 22 maggio 2024: Zeynep con spalle al muro!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 22 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep si trova in una situazione difficile. Asu, invece, fa una scoperta allarmante che la porterà prima ad affrontare la giovane amica e poi Emir...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 maggio 2024, alle 14:10, Zeynep è in difficoltà, perché capisce di non essere la benvenuta nella villa di Emir: sia quest'ultimo che la famiglia di Nihan sembrano non gradire la sua presenza in casa loro. Intanto, Asu ha trovato le foto compromettenti che ritraggono la giovane insieme ad Emir. Allora, la ragazza chiede a Zeynep d'incontrarsi per incoraggiarla a prendere provvedimenti prima che sia troppo tardi: non può lasciare che Kemal venga bersagliato a causa sua. La mora, di conseguenza, propone ad Ozan di annunciare pubblicamente che si sono uniti in matrimonio, mentre Asu va a prendere di petto lo spietato imprenditore...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep in difficoltà...

Alla fine, Zeynep ed Ozan hanno accettato la proposta di Onder, e sono andati a vivere tutti insieme nella villa di Emir. Tuttavia, le cose non procedono nel migliore dei modi per la giovane sposa. Zeynep, infatti, si sente con le spalle al muro, e terribilmente sola. Per lei non è affatto facile tenere testa alla famiglia del marito e - soprattutto - al suo ex amante, che, evidentemente, non sono per niente felici di averla lì con loro. Emir, in particolare, ha un atteggiamento a dir poco ostile nei suoi confronti, certo che Zeynep abbia in mente qualcosa...

Endless Love Anticipazioni: Asu sotto shock!

Asu, per puro caso, è entrata in possesso di alcuni scatti che erano indirizzati a Kemal. Si tratta di fotografie compromettenti, in cui sono ritratti due soggetti in atteggiamenti inequivocabili: Emir e Zeynep molto vicini. Allora, la ragazza si mette subito in contatto con l'amica per chiederle un incontro, durante il quale la spronerà a prendere subito in mano la situazione affinché il fratello non venga bersagliato dall'acerrimo nemico. Pertanto, Zeynep si rivolge ad Ozan per proporgli di annunciare pubblicamente che sono diventati moglie e marito...

Asu contro Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 22 maggio 2024

Asu è furente. La giovane non riesce a tollerare il pensiero che Emir si sia messo in testa di colpire ed affondare il Soydere sfruttando l'ascendente che ha sui suoi fratelli. Già una volta l'ha messo sull'attenti, ed ora, dopo aver visto gli scatti, torna all'attacco. Asu si dirige come una furia cieca dallo spietato imprenditore per avvisarlo del fatto che le foto che aveva inviato all'ingegnere non gli sono arrivate, perché ne è entrata prima in possesso lei; inoltre, gli intima di smetterla di fare la guerra a Kemal: deve lasciarlo in pace!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.