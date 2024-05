La Promessa Anticipazioni 22 maggio 2024: Martina tenta di sfuggire al suo matrimonio mentre Cruz affila le armi!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 22 maggio 2024 su Canale5. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Martina cercherà di evitare il matrimonio e di riavvicinarsi a Curro mentre Cruz vorrà sabotare le nozze della nipote e umiliare Margarita.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 22 maggio 2024, alle ore 16.20 su Canale5, Martina cercherà di sfuggire alle sue nozze. Nell’episodio della Soap vedremo la marchesina tentare di riavvicinarsi a Curro ma lui, ancora molto scosso dai continui rifiuti ricevuti dalla sua amata e furioso per la proposta di matrimonio appena arrivata, si mostrerà freddo e distaccato. Sconvolto dagli eventi, il conte cercherà di avere consigli da Jana ma sua sorella sarà troppo presa dal nuovo arrivato Abel e dai loro battibecchi. Intanto Cruz continuerà a orchestrare un piano per sabotare le nozze della nipote e dare così una lezione a Margarita, che non smetterà di vantarsi di quanto diventeranno importanti lei e la sua famiglia imparentandosi con un duca. La marchesa vorrà distruggere i sogni di gloria della cognata e Don Lorenzo le darà una mano a sondare nei più oscuri segreti dei suoi cognati.

Anticipazioni La Promessa: Martina tenta di riconquistare Curro

Martina si sposa… o forse no. Se fosse per la marchesina il matrimonio con il figlio del duca non si farebbe né ora né mai. Margarita e Don Fernando però insistono e sono entusiasti della cosa. La marchesina cercherà di sottrarsi come può a questo destino fatto di ricchezze ma di infelicità. Per questo troverà il coraggio di mettere da parte le remore e di provare a riavvicinarsi a Curro, spiegandogli i veri motivi che l’hanno spinta a lasciarlo. Peccato però il ragazzo non sia disposto a lasciarsi riconquistare così facilmente. Deluso per come è stato trattato, il fratello di Jana si dimostrerà freddo e distaccato anche se in cuor suo vorrà trovare presto una soluzione che gli impedisca di rinunciare al suo amore.

La Promessa Anticipazioni: Jana sempre più infastidita da Abel

Curro chiederà consiglio a Jana per come comportarsi con Martina. Sua sorella però non riuscirà a concentrarsi su di lui, presa come sarà dal rapporto stranissimo che si è creato con il nuovo arrivato Abel. Tra lei e il medico non smetteranno di esserci battibecchi e la cameriera comincerà a essere stanca di essere trattata con disprezzo e superiorità dal ragazzo. La tensione salirà alle stelle e presto di questo se ne accorgeranno pure Manuel e Jimena. Intanto Cruz continuerà ad agire nell’ombra. Il suo obiettivo? Umiliare Margarita.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz pronta a sabotare le nozze di Martina

Cruz vuole dare una sonora lezione a Margarita. Sua cognata si sta vantando troppo delle nozze di Martina con un duca e del grande matrimonio – con conseguente ascesa sociale – che la sua famiglia sta per affrontare. La marchesa non sopporterà più che la donna si pavoneggi in questo modo spudorato, per giunta a casa sua. Per questo cercherà un modo per sabotare le nozze e per indagare sui misteri che circondano i suoi cognati. Chiederà a Don Lorenzo di investigare a fondo sui due, sicura di scoprire qualcosa per cui ricattare i suoi sgraditi ospiti e per umiliarli. E ci riuscirà, visto che Don Fernando e sua moglie nascondono davvero qualcosa!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 24 maggio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.