Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 aprile 2024 - Liam sarà molto preoccupato per l’atteggiamento di suo padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane Spencer cercherà di calmare il padre, determinato a tornare alla carica con Katie, nonostante abbia già ricevuto un rifiuto da lei. Il marito di Hope tenterà di farlo ragionare ma senza alcun risultato. Dollar Bill continuerà per la sua strada, convinto di riuscire – almeno stavolta – a riconquistare la sua ex moglie. Intanto Hope e Steffy si congratuleranno con Brooke e Taylor per essere riuscite a fare pace ma soprattutto per aver allontanato entrambe Ridge. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 aprile 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 22 aprile 2024 - dopo che Nihan gli ha confessato di aver sposato Emir soltanto per proteggere Ozan, Kemal si è messo in testa di cercare delle prove per incastrare il rivale. Intanto, Tarik è sempre più impaziente di firmare il contratto per il nuovo negozio, ma sta per scoprire che il proprietario ha cambiato idea: non vuole più vendere. Il giovane reagirà piuttosto male alla notizia... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 22 al 27 aprile 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 aprile 2024 - Maria e Salvador capiranno di essere arrivati a un punto morto della loro storia. La cameriera, dopo lo strano comportamento avuto dal suo fidanzato, in un momento di tenerezza, si convincerà che sia il caso di rimandare le loro nozze a quando l’ex soldato si sarà ripreso dai traumi vissuti in guerra. Maria, con il cuore a pezzi, inizierà a capire perché i suoi amici abbiano cercato di metterla in guardia e comprenderà che tutti hanno tentato di evitarle delle delusioni cocenti. Intanto tra Curro e Martina la situazione sarà ben diversa. I due ragazzi saranno più che mai felici di essersi dichiarati e le cose sembreranno andare di bene in meglio… ma attenzione all’arrivo alla tenuta di due ospiti inattesi. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 22 al 26 aprile 2024.