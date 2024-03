Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 marzo 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 marzo 2024 - Brooke non getterà la spugna. Nonostante abbia firmato i documenti per l’annullamento del matrimonio, la Logan sarà più che mai convinta a prendersi la sua rivincita e a farla pagare a Thomas. La bionda sarà sempre più convinta che il suo figliastro sia responsabile della fine del suo amore con Ridge e giurerà di stanarlo, costi quel che costi. Intanto Thomas scoprirà che suo padre non ha rivelato a nessuno della chiamata ai servizi sociali e penserà di poter cantare finalmente vittoria. Ma Douglas potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 22 marzo 2024 - Tarik ha sempre nutrito una certa invidia nei confronti del fratello minore, che, a differenza sua, ha studiato all'università ed ha intrapreso una sfavillante carriera da ingegnere minerario. Ed è proprio per tale ragione che il primogenito non perde occasione per infangarlo. Tarik rivela alla famiglia che Kemal, in verità, è tornato ad Istanbul soltanto per tentare di riconquistare Nihan. Questa informazione crea un certo scompiglio, e soprattutto fa indignare Huseyin. Il padre, che ha sempre stimato il secondogenito, sta iniziando a perdere fiducia nei suoi confronti... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 marzo 2024 - Curro perderà la pazienza e chiederà immediate spiegazioni a Martina. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo sarà particolarmente infastidito da Beatriz, che tornerà all’attacco con lui e cercherà di nuovo di sedurlo. Arrabbiato ma soprattutto deluso dal fatto che Martina non fa nulla per fermare la sua amica anzi sembra incoraggiarla a stargli vicino, Curro affronterà la marchesina e la metterà alle strette, costringendola a dirgli cosa prova davvero per lui. Qui la trama completa de La Promessa.

