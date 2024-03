La Promessa Anticipazioni 22 marzo 2024: Curro mette alle strette Martina. Vuole sapere se lo ama!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 22 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Curro costringerà Martina a confessargli cosa prova per lui e perché permette a Beatriz di tormentarlo.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 22 marzo 2024, alle ore 16.40, Curro perderà la pazienza e chiederà immediate spiegazioni a Martina. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo sarà particolarmente infastidito da Beatriz, che tornerà all’attacco con lui e cercherà di nuovo di sedurlo. Arrabbiato ma soprattutto deluso dal fatto che Martina non fa nulla per fermare la sua amica anzi sembra incoraggiarla a stargli vicino, Curro affronterà la marchesina e la metterà alle strette, costringendola a dirgli cosa prova davvero per lui.

Anticipazioni La Promessa: Beatriz torna all’attacco con Curro

Beatriz vuole distruggere Martina e ha trovato un modo subdolo per farlo. La ragazza ha scoperto che la sua nemica prova un forte affetto per Curro e ha deciso di sedurre il giovane conte, restituendo pan per focaccia alla Lujàn. Martina non ha potuto impedirle di mettere a segno questo terribile piano, troppo spaventata che i suoi segreti venissero alla luce. Ma presto la marchesina dovrà dare delle spiegazioni al suo innamorato, che sarà piuttosto indispettito nel vedersi continuamente tormentare dall’ospite della tenuta.

La Promessa Anticipazioni: Curro rifiuta le avance di Beatriz

Martina è disperata. La ragazza ha dovuto permettere che Beatriz corteggiasse Curro e non ha potuto fermarla. A dare un freno alla giovane ospite della tenuta sarà lo stesso conte. Curro sarà piuttosto infastidito dal comportamento dell’amica della marchesina e le dirà chiaramente di non essere interessato a lei e di smetterla di cercare di sedurlo. Beatriz ne sarà profondamente offesa e ovviamente risponderà a tono contro la sua nemica, preparando la prossima mossa da fare contro di lei. Intanto però la cugina di Catalina dovrà affrontare un altro problema.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro mette alle strette Martina

Curro non sopporterà più che Beatriz voglia sedurlo non solo perché non interessato a lei ma anche perché infastidito dal fatto che Martina glielo permetta. Il ragazzo non riuscirà a capire perché la marchesina, che credeva provasse qualcosa per lui, sta lasciando che un’altra donna passi del tempo con lui. Letteralmente irato da tutto questo, affronterà Martina e la metterà alle strette, costringendola a dargli una spiegazione ma soprattutto a rivelargli la verità sui suoi sentimenti. Lo amo o no? La giovane cugina di Catalina troverà il coraggio di dirgli tutto?

